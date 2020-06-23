Sefirin Kızı 17. bölüm izle! Sefirin Kızı sezon finalinde neler oldu? Yeni sezon ne zaman? Sefirin Kızı reytinglere damga vurdu

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı 17. bölüm sezon finali ile tüm kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu.

SEFİRİN KIZI REYTİNGLERDE VE SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE YER ALDI

Sefirin Kızı 17. bölüm sezon finali ile, TOTAL’de 5,49 izlenme oranı, 14,75 izlenme payı, AB’de 4,92 izlenme oranı, 14,14 izlenme payı ve 20+ABC1’de ise 5,17 izlenme oranı ve 13,79 izlenme payı ile 100 program arasında en çok izlenen ‘dizi’ oldu.

Aynı zamanda sosyal medyada da en çok konuşulan konu olan ‘Sefirin Kızı’, dizi takipçileri tarafından binlerce yorum aldı. ‘#NeYalanNeDestan’ etiketiyle binlerce yorum alan dizi, Türkiye gündeminde zirveye oturdu.

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana dönecek olan Sefirin Kızı'nın 22 Haziran Pazartesi yayınlanan 17. son bölümünde Nare'nin kaçırılması ve Sancar'ın vurulması damga vurdu.

Sefirin Kızı 17. bölümde, kızı Melek'i arayan Nare, Akın'ın isteğiyle Kahraman tarafından kaçırıldı. Bir teknede tutulan Nare'yi kurtarmak isteyen Sancar ise denize atladı ancak Kahraman'ın adamları kurşun yağdırdı. Sancar, Nare'nin gözleri önünde vuruldu. Ağır yaralanan Sancar kanlar içinde denizde kayboldu. Son sahnede ise Nare'nin kızı Melek'in denize bakan bir villada olduğu ortaya çıktı. Sancar ve Nare'nin kurtulup kurtulamayacağı ise Eylül ayında yayınlanacak olan 18. bölümde ortaya çıkacak.

