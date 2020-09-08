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Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare ve Gediz'den Sancar'ı yıkan hareket! Sefirin Kızı 18. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2020 01:28 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 7 Eylül Pazartesi akşamı 2. yeni sezon ve 18. bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın son bölümünde Sancar ve Gediz, Nare için karşı karşıya geldi. Sefirin Kızı'nın 19. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Nare ve Gediz'in birlikte konaktan ayrılması Sancar'ı yıkıyor. Gediz ise Nare'ye itirafta bulunuyor. İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı.

Sefirin Kızı dizisi merakla beklenen 2. sezonuyla 7 Eylül Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Sefirin Kızı dizisinin 18. son bölüm finalinde Sancar ve Gediz, Nare için karşı karşıya geldi. Gediz'in "Senin yanında yara mı olacak yoksa benim yanımda yar mı?" sözü Sancar'ı şoke etti. Sefirin Kızı'nın 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sefirin Kızı yeni bölümde, Nare'nin rest çekerek konaktan gitmek istemesi dikkat çekiyor. Diğer yandan Gediz'e hesap soran Sancar'ın "Ben senin canına kıyamıyorum. Sen niye benim canıma kıyıyorsun. Nare sana yar olmaz" sözleri dikkat çekiyor. Sancar ise Nare'ye "Ben sağdıcıma düşman olacak kadar, kendime hayret edecek kadar sana aşığım" itirafında bulunuyor. Gediz ve Nare daha sonra ise Sancar'ın gözleri önünde birlikte konaktan ayrılıyor.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar yarasının ağırlığına rağmen Nare’nin peşine düşer. Nare ise Akın tarafından hapsedildiği kamarada, Sancar ölmesin diye dua etmektedir.

Kahraman’ın düzenlediği bir oyun yüzünden, Gediz Sancar’la Nare’nin başbaşa bir gün geçirdiklerine inanır, çok canı sıkılır. Ancak Elvan, dikkati sayesinde Nare’nin başına bir şey geldiğini anlar. Gediz bunu öğrenince, Nare’yi bulmak için canını dişini takar ama sürpriz bir şüpheli vardır; Yahya!

Gediz Yahya’yı konuşturmaya çalışırken, Sancar Nare’ye ulaşmayı, Akın’ın ve birçok silahlı korumanın olduğu tekneye girmeyi başarır. Ama tekneden kaçmaya çalışırlarken Nare Sancar’ı hedef alan kurşunun önüne atlar ve Akın tarafından vurulur.

Şimdi ikisi de yaralı iki sevdalı, birbirlerine tutunup memlekete dönmek zorundadırlar. Memlekette ise onları, artık gemileri yakmış bir Gediz beklemektedir.

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