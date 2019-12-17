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Sefirin Kızı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 1. bölümüyle sosyal medyayı salladı

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2019 01:27 | Son Güncelleme

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle beğeni toplayan Sefirin Kızı sosyal medyada da gündem oldu. Dizi hakkında 80 binden fazla tweet atıldı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ilk kez partner olarak izleyici karşısına çıktığı dizide, Nare ve Sancar'ın acılarla dolu aşk hikayesi anlatılıyor. İşte Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı.

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin başrol oyuncuları, ilk bölümdeki başarılı oyunculuklarıyla göz doldurdular. Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı Sefirin Kızı 2. bölümüyle 23 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pazartesi akşamı diğer kanallarda ekrana gelen Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma, MasterChef gibi iddialı yapımların karşısında ilk sınavına çıkan Sefirin Kızı, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Sefirin Kızı etiketiyle 80 binden fazla tweet atıldı. İşte sosyal medyadaki Sefirin Kızı yorumlarından bazıları:

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SEFİRİN KIZI 1. BÖLÜM KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

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Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

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Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

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SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılıyor. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı.

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SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.

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SEFİRİN KIZI'NDA KİM HANGİ ROLDE?

ENGİN AKYÜREK - SANCAR EFEOĞLU

Belediye Başkanı’nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla’dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu.

Hep Nare’ye sevdalı, hep Nare’nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı.

Nare’den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi.

Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.

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NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU - NARE ÇELEBİ

Bir büyükelçinin kızı. İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı.

Hep Sancar’a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı.

Sancar’dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı.

Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın.

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URAZ KAYGILAROĞLU - GEDİZ IŞIKLI

Muğla’nın en köklü ailelerinden birinin oğlu. Babası Muğla’nın çok sevilen Belediye Başkanı idi, Gediz de cok sevilen bir iş adamı ve Sancar’ın ortağı.

Nare çocuğuyla birlikte Muğla’ya dönünce ona aşık oldu ama Sancar da en yakın arkadaşı!

Gediz bir Joker. Çok eğlenceli bir adam ama kızınca dünyayı yakıp seyrine bakabilir.

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DOĞUKAN POLAT -YAHYA

Sancar’ın erkek kardeşi, Elvan’ın kocası, Halisefe’nin ortanca çocuğu.

Sancar’ın Yahya yahut Elvan’ın Yahya diyorlar. Birilerinin bir şeyi olmaktan başka bir özelliği yok, abisinin gölgesinde olmaktan dolayı sıkıntısı da yok, arabalara ve futbola sevdalı, hayatından memnun bir adam.

Yahya şimdilik hem kör hem sağır. Gözü açılınca biriktirdiği tüm kompleksler ortaya çıkacak.

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HİVDA ZİZAN ALP - ELVAN EFEOĞLU

Halisefe’nin ilk gelini, Sancar’ın kardeşi Yahya’nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın.

Kaynanası Gökgörmedik Elvan diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor. Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya’nın karısı değil Halise Efe’nin gelini olmak istemiş.

5

ERDAL KÜÇÜKKÖMÜRCÜ - GÜVEN ÇELEBİ

Nare’nin büyükelçi babası; Sefir Bey.

Şimdilerde Montenegro büyükelçisi. Çok asil bir aileden gelmesine rağmen, hem soyunun hem mesleğinin şerefine leke sürecek gizli bir zaafı var; kumar.

Sefir Bey bir kibir yumağı. Köylülerden ve halktan nefret eder, kendisini bir şey zanneder. Ama karakter olarak çok zayıftır, zaaflarıyla kibri arasında boğulur durur.

6

TÜLİN YAZKAN - MENEKŞE EFEOĞLU

Sancar’ın yeni evlendiği karısı. Zaten savaşmak zorunda olduğu bir destan vardı; şimdi destanın kahramanı Nare geri döndü. Üstelik evlendiği gece bir üvey kızı oldu!

Menekşe bir şeytan. Ama sana bir melek gibi görünür, gemisini yürütür.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence ikinci bölümde intihar eden sefirin kızı ölsün ve dizi final yapsın..vallah çok tutar...
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