Sefirin Kızı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Nare'nin duygusal anları! Sefirin Kızı 24. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı dizisinin 26 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 25. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında, Sancar'ın "Bitti Gediz ağa her şey bitti. Ben şüphemin kurbanı oldum, sen de kibrinin kurbanı oldun" sözleri dikkat çekiyor. Nare ise Sancar'a sarılarak "Affetmeyi o kadar çok istedim ki. Ama her defasında uçurumu hatırladım.

Keşke affedebilseydim seni. Keşke adalet yerine merhamet dileseydim. Belki seni affetmem için bir sebep verirdi bana" itirafında bulunuyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler.

Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş’la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır.

Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın’ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye’ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar.