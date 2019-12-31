Sefirin Kızı en çok izlenen dizi oldu

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı, üçüncü bölümüyle ekrana gelen Sefirin Kızı, heyecan dolu yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi.

Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi olan Sefirin Kızı, sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında yer aldı ve #SancarinNaresi etiketi ile Türkiye ve dünya gündemine damgasını vurdu.



Dizi, tüm kişiler izleyici kitlesinde 8,81 izlenme oranı ve 18,45 izlenme payı ile ikinci, 20+ABC1’de 9,72 izlenme oranı, 19,25 izlenme payı ile ikinci ve AB izleyici kitlesinde 8,90 izlenme oranı, 18,54 izlenme payı ile sıralama listesinin ikinci sırasında yer aldı.

