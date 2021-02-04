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Sefirin Kızı'na Ferit Aktuğ da katıldı! Ferit Aktuğ kimdir?

04.02.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı'na Ferit Aktuğ da katıldı! Ferit Aktuğ kimdir?

Neslihan Atagül’ün ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından diziye yeni isimler giriyor. Bu isimlerden biri de Ferit Aktuğ. Peki Ferit Aktuğ kimdir?

Neslihan Atagül’ün yapımdan ayrılmasıyla beraber Tuba Büyüküstün’ün oyuncu kadrosuna dahil olduğu Sefirin Kızı bambaşka bir senaryo ile izleyicileriyle buluşuyor.

Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek’in canlandırdığı Sancar karakterinin partneri Mavi’ye hayat verecek.

Sefirin Kızı dizisindeki değişimlerin ve ayrılıkların ardından diziye yeni katılan oyuncular da oluyor. Son olarak Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ferit Aktuğ Sefirin Kızı'nda Bora karakterine hayat verecek.

FERİT AKTUĞ KİMDİR?

1978 yılında Adana'da dünyaya gelen Ferit Aktuğ, ilkokul ve ortaöğretimin ardından üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında TRT'de yayınlanan gençlik dizisi "Koçum Benim" ile yaşamıştır.

2003'de yine bir gençlik dizisi olan "Kampüsistan" ve 2004'de "Haziran Gecesi" dizilerinde rol alan Aktuğ, 2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan “Kavak Yelleri” dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer alan Ferit Aktuğ, 2017-2018 sezonunda ekrana gelmeye başlayan "Ufak Tefek Cinayetler"de "Taylan" karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Aktuğ son olarak 2018 Temmuz ayında başlayan "Geleceğin Starı" adlı yarışmada oyuncu koçu olarak yer almaktadır.

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