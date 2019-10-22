'Sefirin Kızı'ndan ilk kareler ortaya çıktı!

Engin Akyürek ile Neslihan Atagül'ü buluşturan Sefirin Kızı dizisi 25 Ekim'de motor diyecek. Çekimlere Muğla'da başlanacak. Sefirin Kızı'nın yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapılacak.

OKUMA PROVASINDA BİR ARAYA GELDİLER

Engin Akyürek ile Neslihan Atagül önceki gün okuma provalarında bir araya geldiler. Böylelikle ikilinin yan yana ilk fotoğrafları da ortaya çıkmış oldu.

Emre Kabakuşak'ın yöneteceği NGM ile 03 Medya imzalı Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu, Neslihan Atagül Doğulu da sefirin kızı Nare’yi canlandıracak. Dizide ayrıca Uraz Kaygılaroğlu da rol alacak.



