Sefirin Kızı'nın kadrosuna Şafak Başkaya da katıldı! Sefirin Kızı 42. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve konusu

Melek’in zorla alınması Sancar başta olmak üzere herkesi perişan eder. Çaresizlikle kavrulan Sancar, kızını geri alabilmek ve velayeti kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye başlar. Ancak nihai kararı belirleyecek en önemli şey sosyal hizmetlerin raporu olacaktır.

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı, 1 Mart Pazartesi günü 42. bölümüyle Star'da ekrana gelecek.

Seyirciyi Star TV ekranlarına kilitleyen Sefirin Kızı'na son olarak ünlü oyuncu Şafak Başkaya dahil oldu. 37 yaşındaki Başkaya, dizide hayranlarıyla buluşacak.

Dizide yaşanan yaprak dökümünün ardından bomba transferler gerçekleştirildi. Neslihan Atagül'ün yerine gelen Tuba Büyüküstün ile dizideki tüm dengeler değişmişti.

Geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziye veda eden ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün ardından Uraz Kaygılaroğlu da ayrılmıştı. Son olarak dizinin yıldız isimlerinden Bülent Şakrak da Sefirin Kızı'na veda etmişti.

Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar’ın yanında alır. Kendini bir türlü affedemeyen Sancar ise öğrendiği gerçek sayesinde Mavi ile yüzleşir.

Mavi, olanlar yüzünden geçmişin hayaletleriyle savaşırken Sancar’ın bugünkü savaşı için de onun yanı başında dimdik durur. Acıları, onları hiç olmadıkları kadar yakınlaştıracaktır.

Güven, Melek için yarattığı sahte ve sevgisiz düzenle göz boyamaya çalışır. Konak halkı da vicdan azabı içinde Melek’in dönebilmesi için kendilerine çeki düzen verme telaşına düşer. Melek ona sunulan bu yeni hayatta başka başka sınavlardan geçerken, yine babası için ayakta kalmaya çalışır.

Sancar kızını büsbütün kaybetmemek için Güven’den uzak durmak zorunda kalırken Melek hiç beklemediği biri sayesinde sürprizlere gebe bir maceraya atılır. Yaşanan gelişmeyle bu kez herkes şoka uğrayacaktır.

Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.



