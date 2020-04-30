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Sefirin Kızı sezon finali ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı için yeni bölüm kararı

DİZİ HABERLERİ  | 30.04.2020 20:53 | Son Güncelleme

Bu sezon yayın hayatına başlamasına rağmen büyük beğeni toplayan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı Sefirin Kızı yeni bölümü corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayından bu yana yayınlanmıyordu. Peki Sefirin Kızı sezon finali ne zaman? İşte merak edilen tarih...

Sefirin Kızı sezon finali ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı için yeni bölüm kararı

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz haftalarda durdurulmuştu. En son 6 Mart tarihinde yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sefiri Kızı dizisi için son duruma bakılarak Mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor. Çekimlerin başlamasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

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