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Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu

31.07.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefo Körfez'de konser verdi. Konserde gençler arasında kavga çıkarken, o anlar ve yaşanan izdiham kameralara yansıdı. Bir hayran ise, Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

Sefo'nun konserinde yumruklar havada uçuştu

Ünlü rapçi Sefo'nun yeni konser durağı Körfez ilçesi oldu. Sefo’nun bir hayranı şarkıcıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Fakat Sefo’nun yanına kadar gidemeden görevliler tarafından sahneden indirildi.

KAVGA ÇIKTI

Konser sırasında henüz belirlenmeyen bir sebeple gençler arasında tartışma da çıktı. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Ekran Alıntısı

Gençler arasındaki gerginlik, konserin bitmesiyle birlikte dışarıya taşındı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

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