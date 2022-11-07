Sefo ve Ufuk Beydemir arasında sular durulmuyor! Twitter'dan bombaladı 'Artık sus lütfen!'

Sefo'nun, çocuk yıldız Fevzi Kaan'ı sahneye çıkarmasını eleştiren Ufuk Beydemir, yine durmadı. Ünlü şarkıcı, bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtla, haftalar önce biten polemiği yeniden ateşledi.

Bir Twitter kullanıcısı, sosyal medyada paylaştığı şiire ''Ufuk Beydemir'' göreve notunu düştü.

Paylaşıma sessiz kalmayan Ufuk Beydemir, kullanıcıya ''Sefo ayarı bu, benlik değil'' yanıtını verdi. Sefo ise ''Tamam Ufuk, TT olacaksın. Tamam konserine de geleceğiz. Artık sus lütfen, şarkılarını da dinleyeceğiz. Tamam yapacağız hepsini'' sözleriyle Ufuk Beydemir'i tiye aldı.

Ufuk Beydemir, bir sonraki paylaşımında Sefo'ya göndermede bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sefo, çocuk şarkıcı Fevzi Kaan'ı kendi konserinde sahneye çıkarınca olanlar oldu. Ufuk Beydemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Seviye bu, prim yapan bu'' ifadelerini kullandı.

Sefo ise ''12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bir şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et'' dedi.



