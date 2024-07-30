Şeftali reçeli tarifi: Şeftali reçeli nasıl yapılır?

Verdiğimiz malzemelerle iki kavanoz kendi şeftali reçelinizi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha çok yapmak için malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. İşte tarifimiz:

MALZEMELER 5 şeftali

800 gram şeker

Yarım limonun suyu

1 kabuk tarçın

1 çay kaşığı tereyağı