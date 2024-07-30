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    4. Şeftali reçeli tarifi: Şeftali reçeli nasıl yapılır?

    Şeftali reçeli tarifi: Şeftali reçeli nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 19:11
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    Kendi reçelini kendi yapanlardansanız uzun ve uğraştırıcı reçellerden ziyade son derece pratik yapım aşamaları olan şeftali reçeli tarifini mutlaka denemelisiniz. Birkaç şeftali ile kahvaltı sofralarınızı renklendirecek el yapımı reçeller yapabilirsiniz.

    Şeftali reçeli tarifi: Şeftali reçeli nasıl yapılır?
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    Kaç kavanoz 2
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon 290kal

    Verdiğimiz malzemelerle iki kavanoz kendi şeftali reçelinizi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha çok yapmak için malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. İşte tarifimiz:

    MALZEMELER

    • 5 şeftali
    • 800 gram şeker
    • Yarım limonun suyu
    • 1 kabuk tarçın
    • 1 çay kaşığı tereyağı

    TARİF

    • Bir tencereye tarçın ve yarım limonun suyunu koyun.
    • Kabuklarını soyduğunuz ve küp şeklinde doğradığınız şeftalileri tencereye ekleyin.
    • 5 saat dolapta bekletin.
    • Tencereyi ocağa koyun ve kaynatın.
    • Kaynayınca tereyağı atın.
    • 30 dakika pişirin.
    • Soğuyunca kavanozlara paylaştırın.
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    Chef GPT
    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    şeftali reçel tarifi
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