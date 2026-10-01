Şehir hayatını bırakıp dağlara yerleşti! Evini çöpten yaptı

Arjantin'in Rosario kentinde doğan Mariana Di Pascuales, genç yaşta hayatını değiştirmeye karar verdi. Şehir hayatının kendisini bunaltması üzerine doğayla iç içe bir yaşam arayışına girdi.

Farklı şehirlerde yaşayan, Uruguay'a seyahat eden ve bir dönem oğluyla karavanda kalan Mariana, sonunda Córdoba'nın Traslasierra bölgesine yerleşti.

Burada kendi evini yapmaya karar verdi. Ancak ortaya çıkan ev, alışılmış yapıların oldukça dışında oldu.

EVİN ÇATISI KALP ŞEKLİNDE

Mariana'nın Los Hornillos'taki evinin yapımı yaklaşık bir buçuk yıl sürdü.

Ev, birbirine bağlı iki altıgen bölümden oluşuyor. Bu tasarım sayesinde küçük alanda farklı yaşam alanları oluşturuldu.

Evin ilginç bir özelliği ise yukarıdan bakıldığında kalbe benzemesi. Mariana'nın başlangıçta böyle bir tasarım amacı yoktu. Evin çatısındaki şekli bir arkadaşı fark etti.

Mariana ise evini özellikle küçük ve kullanışlı yapmak istedi. Uyuyabileceği, yemek hazırlayabileceği ve dinlenebileceği sıcak bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledi.

PENCERELER ESKİ OTOMOBİLLERDEN

Evin en dikkat çeken detaylarından biri pencereleri oldu.

Mariana, evin yapımında yaklaşık 12 otomobil ön camı kullandı. Camları, çocukluğunun geçtiği Santa Fe'deki Tortugas kasabasından aldı.

Bir açık artırmadan kalan camların bulunduğunu öğrenen Mariana, bunları evinin yapımında değerlendirdi.

Duvarlarda da cam şişeler kullanıldı. Şişeler sayesinde güneş ışığı duvarların içinden geçerek evin içine ulaşıyor.

Böylece atıl durumdaki malzemeler hem evin bir parçası haline geldi hem de dekorasyona katkı sağladı.

SUYUNU KAYNAKTAN ALIYOR

Mariana'nın doğayla iç içe yaşamı evin kullanımında da kendini gösteriyor.

Evin su ihtiyacı arazide bulunan bir kaynaktan karşılanıyor. Kaynak, bölgede yaşayan komşularla birlikte kullanılıyor.

Atık sular için ise kendi hazırladığı bir biyodigester sistemi bulunuyor. Farklı seviyelere yerleştirilen tanklardan oluşan sistemle atık sıvıların işlemden geçirilmesi sağlanıyor.

Mariana daha önce de benzer bir yaşam sürmüştü. Uruguay'da bulunduğu dönemde bir süre su ve elektrik olmadan yaşamıştı.

İNŞAAT SIRASINDA ÇOK ZORLANDI

Evin yapımı Mariana için kolay olmadı. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca taş, çamur ve diğer malzemelerle çalıştı.

Günde yaklaşık altı saatini inşaata ayırdı. Özellikle kış aylarında soğuk hava ve yağış nedeniyle çalışmalar zorlaştı.

Bir süre sonra çok yorulan Mariana, inşaata ara verme kararı aldı. Yakındaki bir kulübeye giderek birkaç ay dinlendi.

Daha sonra çalışmalarına yeniden başladı ve evini tamamladı.

ŞEHİRDEN UZAK YENİ BİR HAYAT KURDU

Mariana bugün yaptığı evde yaşamını sürdürüyor. Aynı zamanda resim yapıyor ve biodanza çalışmaları yürütüyor.

Şehir hayatından uzaklaşarak kurduğu bu yaşam, yıllar önce verdiği bir kararla başladı. Kendi evini de geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılabilecek malzemelerle inşa ederek doğayla kurduğu yaşamı daha da farklı bir hale getirdi.