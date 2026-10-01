Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şehir hayatını bırakıp dağlara yerleşti! Evini çöpten yaptı

Arjantin'de yaşayan 38 yaşındaki Mariana Di Pascuales, 22 yaşında şehir hayatından uzaklaşmaya karar verdi. Yıllardır doğayla iç içe olan Mariana, sonunda kendi evini inşa etmeye başladı. Ancak bu evin en dikkat çeken özelliği büyüklüğü ya da lüks oluşu değil, kullanılan malzemeler oldu.

Şehir hayatını bırakıp dağlara yerleşti! Evini çöpten yaptı
Çiğdem Berfin Sevinç

Arjantin'in Rosario kentinde doğan Mariana Di Pascuales, genç yaşta hayatını değiştirmeye karar verdi. Şehir hayatının kendisini bunaltması üzerine doğayla iç içe bir yaşam arayışına girdi.

Farklı şehirlerde yaşayan, Uruguay'a seyahat eden ve bir dönem oğluyla karavanda kalan Mariana, sonunda Córdoba'nın Traslasierra bölgesine yerleşti.

Burada kendi evini yapmaya karar verdi. Ancak ortaya çıkan ev, alışılmış yapıların oldukça dışında oldu.

EVİN ÇATISI KALP ŞEKLİNDE

Mariana'nın Los Hornillos'taki evinin yapımı yaklaşık bir buçuk yıl sürdü.

Ev, birbirine bağlı iki altıgen bölümden oluşuyor. Bu tasarım sayesinde küçük alanda farklı yaşam alanları oluşturuldu.

Evin ilginç bir özelliği ise yukarıdan bakıldığında kalbe benzemesi. Mariana'nın başlangıçta böyle bir tasarım amacı yoktu. Evin çatısındaki şekli bir arkadaşı fark etti.

Mariana ise evini özellikle küçük ve kullanışlı yapmak istedi. Uyuyabileceği, yemek hazırlayabileceği ve dinlenebileceği sıcak bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledi.

PENCERELER ESKİ OTOMOBİLLERDEN

Evin en dikkat çeken detaylarından biri pencereleri oldu.

Mariana, evin yapımında yaklaşık 12 otomobil ön camı kullandı. Camları, çocukluğunun geçtiği Santa Fe'deki Tortugas kasabasından aldı.

Bir açık artırmadan kalan camların bulunduğunu öğrenen Mariana, bunları evinin yapımında değerlendirdi.

Duvarlarda da cam şişeler kullanıldı. Şişeler sayesinde güneş ışığı duvarların içinden geçerek evin içine ulaşıyor.

Böylece atıl durumdaki malzemeler hem evin bir parçası haline geldi hem de dekorasyona katkı sağladı.

Şehir hayatını bırakıp dağlara yerleşti! Evini çöpten yaptı 1

SUYUNU KAYNAKTAN ALIYOR

Mariana'nın doğayla iç içe yaşamı evin kullanımında da kendini gösteriyor.

Evin su ihtiyacı arazide bulunan bir kaynaktan karşılanıyor. Kaynak, bölgede yaşayan komşularla birlikte kullanılıyor.

Atık sular için ise kendi hazırladığı bir biyodigester sistemi bulunuyor. Farklı seviyelere yerleştirilen tanklardan oluşan sistemle atık sıvıların işlemden geçirilmesi sağlanıyor.

Mariana daha önce de benzer bir yaşam sürmüştü. Uruguay'da bulunduğu dönemde bir süre su ve elektrik olmadan yaşamıştı.

İNŞAAT SIRASINDA ÇOK ZORLANDI

Evin yapımı Mariana için kolay olmadı. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca taş, çamur ve diğer malzemelerle çalıştı.

Günde yaklaşık altı saatini inşaata ayırdı. Özellikle kış aylarında soğuk hava ve yağış nedeniyle çalışmalar zorlaştı.

Bir süre sonra çok yorulan Mariana, inşaata ara verme kararı aldı. Yakındaki bir kulübeye giderek birkaç ay dinlendi.

Daha sonra çalışmalarına yeniden başladı ve evini tamamladı.

ŞEHİRDEN UZAK YENİ BİR HAYAT KURDU

Mariana bugün yaptığı evde yaşamını sürdürüyor. Aynı zamanda resim yapıyor ve biodanza çalışmaları yürütüyor.

Şehir hayatından uzaklaşarak kurduğu bu yaşam, yıllar önce verdiği bir kararla başladı. Kendi evini de geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılabilecek malzemelerle inşa ederek doğayla kurduğu yaşamı daha da farklı bir hale getirdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Böylesi olmadı!" dedi! Bill Gates 5 yılı işaret etti“Böylesi olmadı!" dedi! Bill Gates 5 yılı işaret etti
Dünyanın dönüş hızının gizemi çözüldü: Milisaniyelerle oynuyor!Dünyanın dönüş hızının gizemi çözüldü: Milisaniyelerle oynuyor!

Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm cam çöp ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.