Şehit Ercan Özcan'la ilgili kahreden detay! Meğer sürpriz yapmak istemiş...

Siirt 2'nci Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, bugün mayın araması yaptığı esnada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır şekilde yaralanarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Zehra Özcan ile evli olan, 4 ve 6 yaşlarında bir kız 2 çocuk babası olan Ercan Özcan’ın acı haberi, Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ortamandıra Mahallesi'nde oturan aileye verildi. Şehidin babası Abbdullah Özcan, annesi Seval Özcan, kardeşi Silvan Can Özcan ve yakınları acı haber ile yasa boğulurken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Komşuları da şehit evine taziye ziyaretine gelmeye başladı.

YENİ ALDIĞI ARABA İÇİN GELECEKTİ

Amcası Emrah Özcan, yeni bir araba aldıkları yeğeni Ercan Özcan'ın çocuklarına sürpriz yapmak için Balıkesir’e gelmeye hazırlandığını söyledi. Emrah Özcan, “Saat 10 gibi konuştuğumuzda bir şey yoktu. Öğleden sonra olmuş bu olay. Acı haberi aldık. Arabayı dün almıştık. Dün arabayı gördü, kendisi onayladı. Biz de arabayı aldık. Bugün görevden dönüp, yarın ikindi sonrası Balıkesir'e yola çıkacaktı, arabayı almaya gelip çocuklarına sürpriz yapacaktı" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise "Şehidimizin haberini aldık. Ailesinin acısı taze. Allah sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun. Gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Yarın emaneti yerine teslim edeceğiz. İnşallah son şehidimiz olsun. Mevlam milletin başındaki bu musibeti bir nihayete erdirsin diyorum" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, yarın Ortamandıra Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)

