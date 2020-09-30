Şehrazat kimdir, kaç yaşında? Şehrazat'ın Osmanoğlu'na dayanan köklü ailesi ve yaşamı... İşte Şehrazat Şarkıları!

Son günlerde vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de Şehrazat'ın yaşamı oldu. Yaptığı açıklamalarla gündem olan Şehrazat kimdir, şarkıları nelerdir merak ediliyordu. Şehrazat'ın Osmanoğlu'na dayanan köklü ailesi ve yaşamı haberimizde...

ŞEHRAZAT KİMDİR?

Maden Kralı lakablı iş adamı Siham Kemali Söylemezoğlu'nun kız olan Şerazat'ın tam adı, Şehrazat Kemali Söylemezoğlu'dur. Şehrazat 3 Eylül 1952 yılında Ankara'da doğmuştur. İngilizce ve Fransızca'yı çok iyi konuşan Şehrazat uzun yıllar Beyrut'ta kaldığı için Arapça'yı da anlamaktadır. Türk müziğine oldukça büyük katkısı bulunan Şehrazat'ın söz yazarı ve besteci kimliğinin yanı sıra, yapımcılığı ve şarkıcılığı da biliniyor.

ŞEHRAZAT'IN AİLESİNİN KÖKENLERİ

Şehrazat'ın ailesinin kökeninde; Tanzimat devri devlet adamı, şair ve yazarlarından Ethem Pertev Paşa ile Anıtkabir ve Taşkışla'ya emek veren ünlü mimar Prof. Dr. Hamit Kemali Söylemezoğlu vardır. Annesi Sevinç Tevs ise Türkiye'ye caz müziğini ilk kez getiren Arnavutluk büyükelçisinin kızıdır. Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. Şehrazat'ın ailesinin geçmişi Osmanoğlu ailesine kadar dayanmaktadır.