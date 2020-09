Şehrazat kimdir, kaç yaşında? Şehrazat'ın Osmanoğlu'na dayanan köklü ailesi ve yaşamı... İşte Şehrazat Şarkıları!

ŞEHRAZAT'IN EĞİTİM HAYATI

Şehrazat'ın çocukluğu İzmir'de geçti. Şehrazat'ın daha bir eğitim alması için ailesi Beyrut'a gönderdi. Choueifat Uluslararası İngiliz Koleji'de eğitimine devam eden Şehrazat 1970 yılından sonra mezun oldu. Şehrazat, uzun yıllar Beyrut'ta kaldığı için Arapça'yı konuşamıyor ama çok iyi anlıyor.

ŞEHRAZAT'IN ŞARKILARI

Türk müziğine binlerce besteyle katkısı bulunan Şehrazat'ın bilinen ilk hiti "Yaz Yaz" şarkısıdır. Bu şarkıyı Ajda Pekkan seslendirdi. 1990 yılında ilk hitinden sonra Şehrazat'ın şarkıları Türk pop müziğinde bomba etkisi yaratmıştır.

Gülden Karaböcek'in seslendirdiği; Kısmetse Olur, Kırgınım Anılara, Zaman Hırsızı şarkıları, Bengü'nün; Kocaman Öpüyorum, Sırada Sen Varsın isimli şarkıları, Gökhan Özen'in ise Ezdirmem, Helal Olsun şarkıları, Meyra'nın seslendirdiği Aşklayalım şarkısına ek olarak Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek şarkısı Şehrazat tarafından yazılan binlerce şarkıdan birkaç tanesidir.

SEZEN AKSU VE ŞEHRAZAT DOSLUĞU

Sezen Aksu'nun yakın arkadaşı olan Şehrazat birlikte popüler şarkılara imza atmışlardır. Şehrazat'a Şehro ismiyle hitap eden uzun yıllar beraber çalışmışlar ve birbirlerine destek olmuşlardır. 2 Şubat 1985 günü "Do-Re-Mi" adlı aylık televizyon programının "Caz ve Dans Gecesi" adlı müzik festivalinin özel konuğu olarak sahne almıştır. Bu program çerçevesinde "Break Me" adlı şarkıyı söyleyen Şehrazat, Coşkun Demir ile de "Baby Come to Me" adlı eseri seslendirerek bir düet gerçekleştirmiştir. Ayrıca 19 Haziren 1992 tarihinde Cem Özer'in Star TV'de sunduğu "Laf Lafı Açıyor" adlı şov programında ve yine aynı programın Kanal D'ye transfer olduğu dönemde 3 Mayıs 1996 tarihinde yer almıştır.