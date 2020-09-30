Şehrazat kimdir, kaç yaşında? Şehrazat'ın Osmanoğlu'na dayanan köklü ailesi ve yaşamı... İşte Şehrazat Şarkıları!

Son günlerde vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de Şehrazat'ın yaşamı oldu. Yaptığı açıklamalarla gündem olan Şehrazat kimdir, şarkıları nelerdir merak ediliyordu. Şehrazat'ın Osmanoğlu'na dayanan köklü ailesi ve yaşamı haberimizde...
Maden Kralı lakablı iş adamı Siham Kemali Söylemezoğlu'nun kız olan Şerazat'ın tam adı, Şehrazat Kemali Söylemezoğlu'dur. Şehrazat 3 Eylül 1952 yılında Ankara'da doğmuştur. İngilizce ve Fransızca'yı çok iyi konuşan Şehrazat uzun yıllar Beyrut'ta kaldığı için Arapça'yı da anlamaktadır. Türk müziğine oldukça büyük katkısı bulunan Şehrazat'ın söz yazarı ve besteci kimliğinin yanı sıra, yapımcılığı ve şarkıcılığı da biliniyor.
Şehrazat'ın ailesinin kökeninde; Tanzimat devri devlet adamı, şair ve yazarlarından Ethem Pertev Paşa ile Anıtkabir ve Taşkışla'ya emek veren ünlü mimar Prof. Dr. Hamit Kemali Söylemezoğlu vardır. Annesi Sevinç Tevs ise Türkiye'ye caz müziğini ilk kez getiren Arnavutluk büyükelçisinin kızıdır. Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. Şehrazat'ın ailesinin geçmişi Osmanoğlu ailesine kadar dayanmaktadır.
Şehrazat'ın çocukluğu İzmir'de geçti. Şehrazat'ın daha bir eğitim alması için ailesi Beyrut'a gönderdi. Choueifat Uluslararası İngiliz Koleji'de eğitimine devam eden Şehrazat 1970 yılından sonra mezun oldu. Şehrazat, uzun yıllar Beyrut'ta kaldığı için Arapça'yı konuşamıyor ama çok iyi anlıyor.
Türk müziğine binlerce besteyle katkısı bulunan Şehrazat'ın bilinen ilk hiti "Yaz Yaz" şarkısıdır. Bu şarkıyı Ajda Pekkan seslendirdi. 1990 yılında ilk hitinden sonra Şehrazat'ın şarkıları Türk pop müziğinde bomba etkisi yaratmıştır.
Gülden Karaböcek'in seslendirdiği; Kısmetse Olur, Kırgınım Anılara, Zaman Hırsızı şarkıları, Bengü'nün; Kocaman Öpüyorum, Sırada Sen Varsın isimli şarkıları, Gökhan Özen'in ise Ezdirmem, Helal Olsun şarkıları, Meyra'nın seslendirdiği Aşklayalım şarkısına ek olarak Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek şarkısı Şehrazat tarafından yazılan binlerce şarkıdan birkaç tanesidir.
Sezen Aksu'nun yakın arkadaşı olan Şehrazat birlikte popüler şarkılara imza atmışlardır. Şehrazat'a Şehro ismiyle hitap eden uzun yıllar beraber çalışmışlar ve birbirlerine destek olmuşlardır. 2 Şubat 1985 günü "Do-Re-Mi" adlı aylık televizyon programının "Caz ve Dans Gecesi" adlı müzik festivalinin özel konuğu olarak sahne almıştır. Bu program çerçevesinde "Break Me" adlı şarkıyı söyleyen Şehrazat, Coşkun Demir ile de "Baby Come to Me" adlı eseri seslendirerek bir düet gerçekleştirmiştir. Ayrıca 19 Haziren 1992 tarihinde Cem Özer'in Star TV'de sunduğu "Laf Lafı Açıyor" adlı şov programında ve yine aynı programın Kanal D'ye transfer olduğu dönemde 3 Mayıs 1996 tarihinde yer almıştır.
1967 İki Gölge
1968 Dün Gece
1969 Beni Unutma
1969 İmkânsız Aşk
1973 Kelebek
1974 Dili Dost, Kalbi Düşman
1974 Söz Sevgilim, Söz (Cömert Baykent ile düet)
1970'ler Kolkola
1970'ler Ne Kapımı Çalan Var
1970'ler Nerede olsan
Maxi singlelar
1980 Sevemedim Karagözlüm[31] (Türkiye'deki ilk MCD)
1980 Sevemedim Karagözlüm
1980 Hürüm Artık
1980 Bahşiş
1980 Seni Sevmişim
LP'ler
1981 Sevdim Genç Bir Adamı[32]
1981 Kendim Ettim, Kendim Buldum (Eyvah)
1981 Yanında
1981 Aşk Bir Kumarsa
1981 Kulakların Çınlasın
1981 Lay la, Lay la (Yaşamaya Bak Sen)
2002 Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: 60'lı ve 70'li Yılların Orijinal Kayıtları
2007 Our Golden Songs
2008 Çınar Vol. I
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