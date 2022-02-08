Şeker katmaya gerek yok: Pekmezli krokan tarifi

Pratik ve lezzetli bir atıştırmalık arıyorsunuz ama içinde şeker olmasını istemiyorsunuz. Malzeme listesinden şekeri çıkarıp yerine daha sağlıklı bir ürünü eklemek çok da zor değil. Şeker yerine hurma, dut kurusu ya da kayısı gibi kuru meyvelerden faydalanarak çok sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Biz de düşündük, "Hem krokan lezzetini hem sağlıklı atıştırmalık tüketmenin iç rahatlığını yaşatacak bir tarif sunalım" dedik. Pekmezle yapılabilen lezzetli mi lezzetli, mis gibi kokan bir atıştırmalık tarifiyle geldik. İşte size birkaç çeşit malzemeyle ve ocakta karıştırarak pişirme yöntemiyle kolayca yapabileceğiniz pekmezli krokan tarifi!

PEKMEZLİ KROKAN TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı iri çekilmiş fındık (Aynı miktarda ceviz veya yer fıstığı da kullanabilirsiniz.)

1 çay bardağı susam

1 su bardağı üzüm pekmezi veya dut pekmezi

HAZIRLANIŞI

Geniş bir yapışmaz tavayı ocağa alın.

Orta ateşte ısıttığınız tavanın içine susamı ilave edin.

Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak susamların yanmadan kavrulmasını sağlayın.

Susamların renkleri biraz koyulaşınca fındık veya tercih ettiğiniz diğer kuru yemişleri ekleyin.

Susamla birlikte fındığı da kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırarak pişirmeye devam edin.

Fındığın rengi biraz dönünce üzüm pekmezini azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Dut pekmezi ya da keçiboynuzu pekmezi gibi alternatif malzemeler kullanacaksanız üzüm pekmezine oranla koyu olacakları için 2 çorba kaşığı su ekleyerek kullanabilirsiniz.

Bu aşamada tava çok sıcak olacağı için pekmezi koyarken buhar çıkabilir veya sıçramalar olabilir dikkatli olun.

Pekmez, susam ve fındık aynı tavada buluştuktan sonra krokanın son aşamaları olan karıştırma ve suyunu çektirme bölümüne geçebilirsiniz.

Bunun için ocağın altı kısık olarak krokanı sürekli karıştırmalısınız. Hem krokanın yanıp acılaşmaması hem topak topak olmaması için bu gerekli.

Karışım suyunu iyice çekince yani kıvam alınca tavanın altını kapatın.

Masanın ya da tezgahın üzerine fırın kağıdı serin, krokanı üzerine dökün.

Krokanı kolayca inceltmek için üzerine de fırın kağıdı koyun.

Merdane veya kavanoz kullanarak fırın kağıdının üzerinden krokanı açın.

İstediğiniz inceliğe gelince dilimleyip soğutup tüketebilirsiniz.



