Şekerpare tarifi: Denenmiş, sonucu mükemmel tarif

Mutfağınızdan mis gibi kokuların yükseleceği mükemmel bir ev yapımı şekerpare tarifi ile karşınızdayız. Klasik şekerpare tarifi ile adeta usta şeflere taş çıkartacaksınız. Bayramların olmazsa olmazı şekerpare tarifini kolaylıkla yaparak, yiyenlere lezzet şöleni yaşatacaksınız.

ŞEKERPARE MALZEMELERİ

Bir paket oda ısısında margarin

Bir su bardağı şeker

Bir çay bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı irmik

1 adet organik yumurta

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

ŞEKERPARE ŞERBETİ İÇİN;

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARE TATLISI NASIL YAPILIR?

Şekerpare tatlısını yapmaya şerbetinden başlıyoruz.

Derin bir tencereye şekeri ve suyu koyup tahta kaşıkla şeker eriyene kadar karıştırıyoruz.

Şeker eridikten sonra limon suyunu ekleyip ocağa alabilirsiniz.

5-8 dakika kadar kaynattığınız şerbetin altını kapatıp bir kenara alabilirsiniz.

Derin bir yoğurma kabına sıvıyağı, şekeri ve yumurtayı koyup çırpmaya başlayın.

Margarini koyup elimizle harcı yoğurmaya başlıyoruz.

İrmiği ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz.

Vanilya ve kabartma tozunu ekledikten sonra yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz.

Hazırladığımız şekerpare hamurundan ceviz büyüklüğünden parçalar koparıp, yuvarlamaya başlıyoruz.

Yuvarladığımız hamurların üzerine çok hafif bastırıp yağlanmış tepsiye diziyoruz.

Şekerpare hamurlarının ortalarına birer tane fındık koyup, bastırıyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kontrol ederek pişiriyoruz.

Pişen şekerpareleri fırından alıp ilk sıcağı geçtikten sonra, ılık şerbeti şekerparenin üzerine döküyoruz.

Şekerpareler şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

ŞEKERPARE SERVİS ÖNERİSİ

Dilerseniz şekerpare tatlısını üzerine fındık koymadan pişirebilir, piştikten sonra hindistancevizi veya çekilmiş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.

Yaz aylarında şekerpare tatlısını yanında dondurma ile sunabilirsiniz.

ŞEKERPARE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Şekerpare hamurunun ne çok sert ne de çok yumuşak olmaması için dikkatli olmalısınız. Lezzetli bir şekerpare için hamurunun kulak memesi kıvamında olması gerekmektedir.

Şekerpare hamurlarını dizmeye başlamadan önce tepsiyi yağlamalısınız.

Şekerpareleri fırına attıktan sonra üzeri altın sarısı oluncaya kadar asla fırından çıkartmamalısınız. Aksi taktirde dağılacaktır.

Şekerpare hamurunu yoğurduktan sonra, şekil vermeden önce 15 dakika buzdolabında dinlendiriniz.

ŞEKERPARE KAÇ KALORİ?

Orta boy bir porsiyon şekerparenin (3 adet) kalorisi ortalama 545’tir.

