Şekilli nick yazma - Şekilli nick yazı ve sembolleri - PUBG ve Valorant için şekilli nickler

Çevrim içi oyunlarda ve sosyal medya platformlarında özgün rumuz kullanımına önem verildiği bilinir. Bu kapsamda şekilli nick oluşturma araçlarından yararlanılarak kısa sürede yaratıcı bir takma ad geliştirilebilir. Birkaç pratik adımın tamamlanması sayesinde online ortamdaki kullanıcı isimleri ilgi çekici yazı stilleri ve sembollerle yeniden tasarlanabilir. Böylece şekilli nick PUBG, Valorant, sosyal medya hesapları gibi farklı ortamlara kolaylıkla aktarılır.
Sosyal medya platformlarından online oyun ortamlarına uzanan sayısız alanda şekilli nick yazı sisteminin tercih edildiği bilinir. İngilizce bir kelime olan nick, Türkçe'ye "rumuz" olarak çevrilir. Dolayısıyla bu kavramla ifade edilen unsurlar takma adlar ve kullanıcı isimleridir. Birçok platformda şahıs veya kullanıcı adlarının ya da rumuzların şekilli olarak yazılması mümkündür. Bu işlemin pratik bir şekilde gerçekleştirilmesi için tamamlanması gereken temel adımlarsa aşağıda belirtilmiştir:
Havalı ve özgün bir nick oluşturulması için farklı yazı tipleriyle birlikte dikkat çekici semboller de kullanılabilir. Bu sembollerin direkt olarak mobil cihazların klavyelerinden seçilmesi mümkündür. Buna ek olarak online şekilli nick oluşturma araçlarında yer alan yüzlerce sembolün kullanılması uygundur. Oyunlardaki rumuzlarda ve sosyal medya profillerindeki açıklamalarda sıklıkla rastlanan popüler sembol çeşitleri şu şekildedir:
Çok oyunculu bir çevrim içi savaş oyunu olan PUBG'de aktif olan kullanıcılar şekilli nick oluşturma işleminin nasıl yapıldığını araştırır. Bu kapsamda popüler video oyununda kullanıcı adının biçimlendirilmesini kolaylaştıran adımlar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:
Valorant adlı nişancı oyunundaki kullanıcı adını değiştirmek isteyen kişilerin öncelikle Riot Games profiline ulaşmaları gerekir. Buradaki Riot ID menüsü kullanılarak şekilli nick Valorant oyununda aktif hâle getirilir. Mevcut rumuz düzenlenirken sağ kısımdaki kalem işaretine tıklanır. Ardından metin kutucuğuna yeni karakter dizisi yapıştırılmalı ve işlem onayı verilmelidir.