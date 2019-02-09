2019’un merakla beklenen yapımlarından biri olan Sekiro Shadows Die Twice‘ın çıkışına artık sayılı günler kaldı diyebiliriz. Activision ve From Software işbirliğiyle geliştirilen yapım büyük bir aksilik olmazsa 22 Mart’ta raflardaki yerini almış olacak.
PlayStation 4 ve Xbox One haricinde PC için de satışa sunulacak olan Sekiro Shadows Die Twice için merakla beklenen sistem gereksinimleri tablosu da yayınlandı. Dilerseniz aşağıdan Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri tablosuna göz atabilirsiniz.
MİNİMUM:
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 11 uyumlu
ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1400
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 570
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 11 uyumlu
Genel olarak Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri günümüz PC’leri için ideal seviyede. Özellikle minimum ayarlarda orta düzeydeki tüm PC’lerde çalışacaktır.
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