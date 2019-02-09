Mynet Trend

Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 09.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Oyun severlerin merakla beklediği yapımlardan biri olan Sekiro Shadows Die Twice için merakla beklenen PC sistem gereksinimleri yayınlandı. İşte Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri.

Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri

2019’un merakla beklenen yapımlarından biri olan Sekiro Shadows Die Twice‘ın çıkışına artık sayılı günler kaldı diyebiliriz. Activision ve From Software işbirliğiyle geliştirilen yapım büyük bir aksilik olmazsa 22 Mart’ta raflardaki yerini almış olacak.

PlayStation 4 ve Xbox One haricinde PC için de satışa sunulacak olan Sekiro Shadows Die Twice için merakla beklenen sistem gereksinimleri tablosu da yayınlandı. Dilerseniz aşağıdan Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri tablosuna göz atabilirsiniz.

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 11 uyumlu

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1400
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 570
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 11 uyumlu

Genel olarak Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri günümüz PC’leri için ideal seviyede. Özellikle minimum ayarlarda orta düzeydeki tüm PC’lerde çalışacaktır.

Apple ve Huawei Xiaomi’nin gerisinde kaldı

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Motorola, karşımıza uygun fiyatlı Moto G7 serisi ile çıktıMotorola, karşımıza uygun fiyatlı Moto G7 serisi ile çıktı
Netflix akıllı indirme özelliği iPhone ve iPad’e geldi!Netflix akıllı indirme özelliği iPhone ve iPad’e geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sekiro Shadows Die Twice Die Twice sistem gereksinimleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Dünyanın en yeni adasında heyecanlandıran gelişme

Dünyanın en yeni adasında heyecanlandıran gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy Watch Sport yerine Galaxy Watch Active geliyor

Galaxy Watch Sport yerine Galaxy Watch Active geliyor

LG K12+ özellikleri netlik kazandı

LG K12+ özellikleri netlik kazandı

iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı!

iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı!

Apex Legends milyonlara ulaştı

Apex Legends milyonlara ulaştı

Opera VPN Android’de test ediliyor!

Opera VPN Android’de test ediliyor!

Motorola, karşımıza uygun fiyatlı Moto G7 serisi ile çıktı

Motorola, karşımıza uygun fiyatlı Moto G7 serisi ile çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.