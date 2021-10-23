MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seks bağımlılığı itirafıyla şoke etmişti! Davut Güloğlu'nun son hali şaşırttı!

Seks bağımlılığı itirafıyla şoke etmişti! Davut Güloğlu'nun son hali şaşırttı!

23.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran 'Katula Katula' şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı.

Seks bağımlılığı itirafıyla şoke etmişti! Davut Güloğlu'nun son hali şaşırttı!

2000'li yılların başında şarkıları ve klipleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, yıllara meydan okuyor. 49 yaşındaki 3 çocuk babası şarkıcının hiç değişmediğini görenler, ''Bir insan hiç mi yaşlanmaz'' demekten kendini alamıyor. İşte Davut Güloğlu'nun son hali:

Davut Güloğlu son haliyle şoke etti! Bir insan hiç mi yaşlanmaz!

Davut Güloğlu son haliyle şoke etti! Bir insan hiç mi yaşlanmaz!

Davut Güloğlu son haliyle şoke etti! Bir insan hiç mi yaşlanmaz!

SEKS BAĞIMLISIYDI

Davut Güloğlu, 2009 yılında verdiği bir röportajda şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Halk arasında azgınlık denilen 'seks bağımlılığı' hastalığına yakalandığını söyleyen Güloğlu, bir dönem tedavi için Avrupa'ya taşınmıştı. Güloğlu, hastalığını şu sözlerle anlatmıştı:

Bu hastalığın tarifi çok zor. Bu hastalık kadın düşünmekle alakalı değil.
Baktığın objeyi kadın olarak görüyorsun. Güzel çirkin ayrımı da olmuyor. Bu
hastalığa yakalananlar günde 10 kadınla birlikte olabilir. Zamanla mutlu
olamıyorsun. Yanındaki kadın da mutlu olmuyor. Ben de çok rahatsız olmaya
başlayınca doktora gittim.

''ALLAH KURTARSIN''

Mümkünse gittiğiniz psikiyatr kadın olmasın çünkü o da bu hastalığı
tetikliyor. Bana bir ilaç verdiler. Üç yıl boyunca günde dört kez kullanmak
gerekiyor. Garanti olsun diye dört yıl kullandım. Bu hastalığa
yakalananları Allah kurtarsın. Ben altı yaşına kadar anne sütü emdim. Anne
sütü emen insanın bünyesi çok kuvvetli olur. Sanırım benim hastalığım anne
sütü emmemle alakalı.

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

1972 yılında Rize'de doğan Davut Güloğlu, bir dönem İstanbul'da toptancılık yaparak geçiniyordu. Arif Sağ'ın müzik kursuna gittikten sonra şarkıcı olmaya karar veren Davut Güloğlu, 1998 yılında çıkardığı 'Sarılsam da Olmayi Darılsam da Olmayi' albümüyle sektöre giriş yaptı.

Davut Güloğlu son haliyle şoke etti! Bir insan hiç mi yaşlanmaz!

Sonrasında Katula Katula, Yalan mı, Çat Çat ve Kapak Olsun şarkılarıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olan Davut Güloğlu, 2020 yılına kadar müzik yapmaya devam etti. 2020 yılında çıkardığı Çareler de Çaresiz şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti. 1993-2003 yılları arasında Sibel Yıldırım ile evli kalan Güloğlu, 3 çocuk babasıdır.

Davut Güloğlu son haliyle şoke etti! Bir insan hiç mi yaşlanmaz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kötü günleri geride bıraktı! Bir de altını görünKötü günleri geride bıraktı! Bir de altını görün
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Haberi okudukça sinirlendi! Spiker canlı yayında aşı karşıtlarına tepki gösterdi Haberi okudukça sinirlendi! Spiker canlı yayında aşı karşıtlarına tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Davut Güloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru

2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.