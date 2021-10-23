Seks bağımlılığı itirafıyla şoke etmişti! Davut Güloğlu'nun son hali şaşırttı!

2000'li yılların başında şarkıları ve klipleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, yıllara meydan okuyor. 49 yaşındaki 3 çocuk babası şarkıcının hiç değişmediğini görenler, ''Bir insan hiç mi yaşlanmaz'' demekten kendini alamıyor. İşte Davut Güloğlu'nun son hali:

SEKS BAĞIMLISIYDI

Davut Güloğlu, 2009 yılında verdiği bir röportajda şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Halk arasında azgınlık denilen 'seks bağımlılığı' hastalığına yakalandığını söyleyen Güloğlu, bir dönem tedavi için Avrupa'ya taşınmıştı. Güloğlu, hastalığını şu sözlerle anlatmıştı:

Bu hastalığın tarifi çok zor. Bu hastalık kadın düşünmekle alakalı değil.

Baktığın objeyi kadın olarak görüyorsun. Güzel çirkin ayrımı da olmuyor. Bu

hastalığa yakalananlar günde 10 kadınla birlikte olabilir. Zamanla mutlu

olamıyorsun. Yanındaki kadın da mutlu olmuyor. Ben de çok rahatsız olmaya

başlayınca doktora gittim.

''ALLAH KURTARSIN''

Mümkünse gittiğiniz psikiyatr kadın olmasın çünkü o da bu hastalığı

tetikliyor. Bana bir ilaç verdiler. Üç yıl boyunca günde dört kez kullanmak

gerekiyor. Garanti olsun diye dört yıl kullandım. Bu hastalığa

yakalananları Allah kurtarsın. Ben altı yaşına kadar anne sütü emdim. Anne

sütü emen insanın bünyesi çok kuvvetli olur. Sanırım benim hastalığım anne

sütü emmemle alakalı.

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

1972 yılında Rize'de doğan Davut Güloğlu, bir dönem İstanbul'da toptancılık yaparak geçiniyordu. Arif Sağ'ın müzik kursuna gittikten sonra şarkıcı olmaya karar veren Davut Güloğlu, 1998 yılında çıkardığı 'Sarılsam da Olmayi Darılsam da Olmayi' albümüyle sektöre giriş yaptı.

Sonrasında Katula Katula, Yalan mı, Çat Çat ve Kapak Olsun şarkılarıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olan Davut Güloğlu, 2020 yılına kadar müzik yapmaya devam etti. 2020 yılında çıkardığı Çareler de Çaresiz şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti. 1993-2003 yılları arasında Sibel Yıldırım ile evli kalan Güloğlu, 3 çocuk babasıdır.



