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Kızına cinsel tacizde bulunan arkadaşını intihar etmeye zorladı! Acılı baba hapis cezasına çarptırıldı

22.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Vyacheslav Matrosov, en yakın arkadaşı 32 yaşındaki Oleg Sviridov'un 6 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu öğrenince intihar etmeye zorladı. Sviridov’un intiharından sorumlu tutulan baba Matrosov 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kızına cinsel tacizde bulunan arkadaşını intihar etmeye zorladı! Acılı baba hapis cezasına çarptırıldı

Rusya’da yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Kızının vaftiz babası olan en yakın arkadaşının telefonunda cinsel içerikli fotoğraflarını gören baba Vyacheslav Matrosov, yaşanan tartışmanın sonucunda arkadaşının intihar etmesine neden oldu. 32 yaşındaki Oleg Sviridov, cesedini isimsiz mezara gizlice gömen 35 yaşındaki baba Vyacheslav 'Slava' Matrosov ile girdiği kavga sonrasında bıçak yaralarından öldü. Sviridov'un ölümünün ardından Matrosov cinayet şüphesiyle tutuklandı. Ancak bu Rusya'da kamuoyunda bir tepkiye neden oldu.

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KÖYDEKİ DİĞER ÇOCUKLARIN AİLELERİ DE ENDİŞELİ

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Pribrezhnoye köyünde iki yakın arkadaş arasında yaşanan olay sonrasında yetkililer harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda Matrosov, Samara'daki Krasnoglinsky Mahkemesi tarafından arkadaşını intihar etmeye teşvik etmekten suçlu bulundu. Aileler köyde yaşayan diğer iki çocuğun da Sviridov tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek endişelerini dile getirdi.

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Matrosov'un aile dostu ve kızının da istismara uğradığı iddia edilen Sviridov'un eski kız arkadaşı 43 yaşındaki Oksana Kazakova, “Mahkemede kararı duyduktan sonra hepimiz çok üzgün ve üzgündük. Çocuklarımızı kurtardığı için onu destekliyoruz. Beraat etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Rusya
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