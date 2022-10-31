Seks işçisi sanılıp gümrükte tutuklandı! ''Çok güzel olduğumuz için etrafta olmamızı istediler''

Oldukça katı oldukları bilinen ABD Gümrükleri tarafından LAX havalimanında arkadaşı Trinity ile birlikte gözaltına alındıklarını açıklayan Testa, güzel ve seksi görünümlerinin buna sebep olduğunu iddia etti. Gümrük memurlarının kendilerini doğrudan gözaltı bölgesine gönderdiklerini anlatan Mikaela, ''Avustralyalı kızları gözaltına almayı ve onları suçlamayı sevdikleri için ABD'de çalışmak isteyen bir fahişe veya eskort olduğumuzu düşündüklerinden eminim.'' diye konuştu.

PROFESYONELLİKTEN UZAK

Benzer bir durumu tecrübe eden çok sayıda Avustralyalı kadın arkadaşı olduğunu açıklayan Testa, oradaki görevlilerin onlarla birlikte tutuklanan kadınların telefonlarını incelediklerini, fotoğraflarına ve mesajlarına varana kadar gözden geçirdiklerini ve bunu yaparken de profesyonellikten oldukça uzak bir şekilde eğlendiklerini anlattı.

''ETRAFTA OLMAMIZI İSTEDİLER''

Mikaela, yaklaşık beş saat boyunca odada olduklarını ve orada bir sürü striptizciyle tanıştıklarını söyledi. Onlar ne için orada olduklarını bilse de, Mikaela ve arkadaşı Trinity gözaltında olmak için 'fazla güzel olmaları' dışında bir sebep bulamadı. Mikaela “Sonunda bizi serbest bıraktılar. Gözaltı odasından çıkan son kişiler bizdik çünkü sanırım bizi daha uzun süre etrafta tutmak istediler'' diye konuştu.

''KESİNLİKLE YANLIŞ VE YANILTICI

Video, yüzlerce yorumla birlikte 111.000 beğeni ve 800.000'den fazla görüntüleme aldı. Olayın ardından bir ABD Müşterileri ve Sınır Koruması sözcüsü "ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin (CBP) bir yolcu kabul edilebilirliğini görünüşlerine veya fiziksel görünümlerine göre belirleyeceği kesinlikle yanlış ve yanıltıcı. Gezginler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçek ziyaretçiler olduklarını göstermelidir.'' diye konuştu.



