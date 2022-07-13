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Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

13.07.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks işçisi Jenny Hayes, hizmet vermek için gittiği bir evde çıkan bir anlaşmazlığın ardından başka kiracıların da yaşadığı mülkü ateşe verdi. Mülkte ikamet eden, 19 yaşındaki Abigail Forrest, 28 yaşındaki Inderpal Singh ve üç haftalık çocukları Ivy Forrest, evlerinin ikinci katında çıkan yangından kaçamadılar ve hayatlarını kaybettiler.

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisi Jenny Hayes , 2 Aralık 2020'nin erken saatlerinde genç bir ailenin hayatına mal olan yangının ardından korkunç bir cinayetle suçlandı. 19 yaşındaki Abigail Forrest, 28 yaşındaki Inderpal Singh ve üç haftalık çocukları Ivy Forrest, evlerinin ikinci katında çıkan yangından kaçamayıp hayatlarını kaybettiler.

BAŞTA REDDETTİ

47 yaşındaki Hayes başlangıçta, üç cinayet suçlamasının yanı sıra kundaklama yoluyla ölüme neden olma suçlamalarını da reddetti. Ancak, Çarşamba günü gerçekleşen mahkemeye gönderdiği bir videoya kaydıyla ifadesini değiştirdi ve suçunu itiraf etti.

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FARK ETMEDİ

Mahkeme, Hayes'in 2 Aralık'ta Melbourne CBD'den 22 km uzaklıktaki Cook Point'teki evin alt katında bir müşterisiyle birlikte olduğunu ve o gece eve döndüğünde adamın yatağını ateşe verdiğini ortaya çıkardı. Hayes, genç ailenin üst katta oturduğunu bilmediğini ve müşterisi evde yokken onların evde olduklarını düşünmediğini iddia etti.

OĞLUNA MESAJ GÖNDERDİ

Hayes'in yangından ve tutuklanmasından kısa bir süre sonra, oğluna "Sanırım aptalca bir şey yaptığım" diyen kısa bir mesaj göndererek suçunu itiraf ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, mülkü ateşe vermek için kullandığı yanmış şiltenin bir görüntüsünü de ona göndermişti.

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SADECE BİR GÜN ÖNCE TAŞINMIŞLARDI

AİLE

Sadece birkaç gün önce mülke taşınan Abigail ve Inderpal'in kalıntıları küllerde bulundu. Memurlar, ailenin yangın esnasında uyuyor olduklarını tahmin ettiklerini söylediler. İtfaiye geldiğinde evin çoğu kül olmuş vaziyetti.

KURTARAMADILAR

YANGIN

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale gelmiş, çevredeki diğer evlerde de hasar oluşmuştu. Bir komşunun aileyi kurtarmaya çalıştığı ancak ne yazık ki yangın ona zarar verdiği için hiçbir şey yapamadığını da açıklamalarına eklediler.

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cinayet yangın Avustralya
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