Seks pozisyonuna kadar anlatmıştı! Hailey Baldwin Bieber banyo pozuyla şaşırttı

Hailey Baldwin Bieber ile kocası Justin Bieber'in eski aşkı Selena Gomez, hafta sonu ikinci kez düzenlenen Academy Museum Gala'ya katıldı. Gomez ve Baldwin yanak yanağa poz verince sosyal medya yıkıldı.

Model Hailey Baldwin şu sıralar sık sık gündeme geliyor. "Gündüz de seviyorum ama geceleri seks yapmayı daha çok seviyorum" diyerek şaşırtan model sevdiği seks pozisyonuna kadar yatakta yaşadıklarını anlatınca herkesi şaşırtmıştı.

Güzel model bu sefer de banyodan bir poz paylaştı. Saçlarını kızıl yapan model görenler "Ateş ediyorsun", "İnanılmazsın", "Kırmızı seni çarpıcı yapıyor" yorumlarında bulundu.

Fotoğrafa Bella Thorne, Khloe Kardashian gibi isimler de yorum yağdırdı.

