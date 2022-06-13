Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler! Gürültüyü kesmek yerine paraya kıydı!

İngiltere'den Sophie isimli bir kadın, cinsellik seslerinden rahatsız olması üzerine komşusu tarafından belediyeye şikayet edildi. Belediye görevlilerinin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldıktan sonra Sophie, durumla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini biliyordu. Bunun üzerine sessizliği tercih etmek yerine, yüklü bir masrafa girerek evine çift cam taktırmayı tercih etti.

DUVARLARA VURDULAR

Sophie, sevgilisiyle birlikteyken yüksek ses çıkardığını çünkü seksi heyecan verici bulduğunu söyledi. Zaman zaman komşularının onu susturmak için duvarlara vurduğunun anlatan genç kadın, bu işe yaramayınca belediyeye şikayet edildiğini düşündüğünü söyledi.

EN İYİ 3000 STERLİN

Seks yapmayı çok sevdiğini ve bu tutkusunu asla bastıramayacağını bildiğini söyleyen Sophie, bu yüzden çığlıklarını bastırmak için çift cam taktırdı. Parayı sevgilisine ödettiğini belirtti ve ''Şimdiye kadar harcadığımız en iyi 3.000 sterlindi.'' dedi. Artık istediği kadar gürültü yapabildiğini ve komşularının hiçbir şey duyamadığını da ekledi.



