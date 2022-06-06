Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cinsel ilişki sırasında çıkarttığı seslerden komşuları rahatsız oldu! Mahkemeden emsal ‘çift cam’ kararı çıktı

Cinsel ilişki sırasında çıkarttığı seslerden komşuları rahatsız oldu! Mahkemeden emsal ‘çift cam’ kararı çıktı

06.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Harpenden şehrinde yaşayan ve sekreter olarak çalışan Sophie isimli bir kadının evinde cinsel ilişkiye girdiği sırada çıkarttığı yüksek seslerden komşuları rahatsız oldu. Cinselliğin yaşamında vazgeçilmez bir parça olduğunu belirten Sophie, komşuların şikayeti üzerine Harpenden Belediyesi tarafından başlatılan soruşturmaya isyan etti.

Cinsel ilişki sırasında çıkarttığı seslerden komşuları rahatsız oldu! Mahkemeden emsal ‘çift cam’ kararı çıktı

İngiltere’nin Harpenden şehrinde yaşayan Sophie isimli bir kadın evinde misafir ağırlamaktan hoşlandığını ve özel anlar yaşamaktan mutluluk duyduğunu anlattı. Komşularının birkaç kez durumla ilgili uyarıda bulunmasına rağmen Sophie’in aynı davranışa devam ettiğini söyleyen komşular, şikayette bulundu. Evinde cinsel ilişki yaşadığı anlarda yüksek sesle verdiği tepkileri nedeniyle komşularını rahatsız ettiği iddia edilen kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

“Aynı anda iki hayat yaşıyorum” dedi! Yetişkin film yıldızı kilise üyesi olduğunu açıklayınca tartışmanın fitilini ateşledi“Aynı anda iki hayat yaşıyorum” dedi! Yetişkin film yıldızı kilise üyesi olduğunu açıklayınca tartışmanın fitilini ateşledi

KARARA İSYAN ETTİ

Soruşturmanın sonucunda mahkeme kadının evine çift cam taktırması zorunluluğu getirdi. Komşularını rahatsız etmemek için cinsel ilişki anlarında pencereyi kapalı tutmak zorunda olan Sophie karara isyan etti. Evinde yaşanan özle anların sadece kendisini ilgilendirdiğini belirten kadın komşularının şikayetini ve verilen kararın haksızlık olduğunu söyledi.

Sosyal medya skandalı! Kamerayı açık unuttular, 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdilerSosyal medya skandalı! Kamerayı açık unuttular, 45 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!
Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif ettiReferanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti
Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiÖğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşırtan açıklama! “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Şaşırtan açıklama! “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

İlginizi Çekebilir

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.