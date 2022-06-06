Cinsel ilişki sırasında çıkarttığı seslerden komşuları rahatsız oldu! Mahkemeden emsal ‘çift cam’ kararı çıktı

İngiltere’nin Harpenden şehrinde yaşayan Sophie isimli bir kadın evinde misafir ağırlamaktan hoşlandığını ve özel anlar yaşamaktan mutluluk duyduğunu anlattı. Komşularının birkaç kez durumla ilgili uyarıda bulunmasına rağmen Sophie’in aynı davranışa devam ettiğini söyleyen komşular, şikayette bulundu. Evinde cinsel ilişki yaşadığı anlarda yüksek sesle verdiği tepkileri nedeniyle komşularını rahatsız ettiği iddia edilen kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

KARARA İSYAN ETTİ

Soruşturmanın sonucunda mahkeme kadının evine çift cam taktırması zorunluluğu getirdi. Komşularını rahatsız etmemek için cinsel ilişki anlarında pencereyi kapalı tutmak zorunda olan Sophie karara isyan etti. Evinde yaşanan özle anların sadece kendisini ilgilendirdiğini belirten kadın komşularının şikayetini ve verilen kararın haksızlık olduğunu söyledi.



