Seks skandalının baş kahramanı Monica Lewinsky, o günleri atlatamadı

1990’ların en büyük skandallarından olan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ilişkisi Azil: Amerikan Suç Hikâyesi (Impeachment: American Crime Story) dizisine konu oldu. Dizinin aynı zamanda yapımcısı da olan Monica Lewinsky, hayatının en karanlık dönemini anlatan dizi üzerinde çalışmanın travmasını tetiklediğini ve bu yüzden terapi almak zorunda kaldığını açıkladı.

"BU DİZİYLE GURUR DUYUYORUM"

Ntv'nin haberine göre; 48 yaşındaki Lewinsky, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda, “Geçmişte yaptığım tercihlerden gurur duymuyorum, fakat bu diziyle gurur duyuyorum. Eğer dizideki her şey hoşuma gitseydi, o zaman kimse işini yapmamış olurdu” dedi.

Lewinsky, dizinin yeni sezonda, yaşadığı skandala odaklanacağını öğrendiğinde travmasının tekrar edeceğinden dolayı paniklediğini belirtti.

Clinton’a tangasını göstermesini ısrarla senaryoya ekleten Monica Lewinsky “Bu olaya dizide yer vermemenin büyük bir eksiklik olacağını düşündüm. Dizinin yapımcısıyım diye bu sahneyi atlayamazdım" dedi. Lewinsky "Bu sahneyi atlamak projenin kendisine ve ekibe haksızlık olurdu, çünkü herkesi savunmasız bırakırdı” diye konuştu

DİZİNİN KONUSU

FX’in genişleyen American Crime Story evreninin en son üyesi American Crime Story: Impeachment, 1990’larda ülkeyi sarsan Monica Lewinsky ve Bill Clinton skandalına odaklanıyor.

