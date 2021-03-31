Seksenler'de Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Yeni Fehmi belli oldu mu? 

Hafta içi her gün yayınlanan Seksenler dizisinde oldukça şefkatli olan Fehmi, işine ve çocuklarına karşı hem duygusal hem da babacan bir aile reisidir. Her zaman, ‘İcat çıkarma’ lafıyla sevenlerini güldüren merhum sanatçı Rasim Öztekin’in oynadığı Fehmi karakteriyle ilgili dizi yönetiminden açıklama bekleniyor…
Seksenler’de merhum oyuncu Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakteri, oldukça şefkatli, eşine ve çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile babasıdır. "İcat çıkarma" en bilindik lafıdır.
Seksenler dizisinde Fehmi’nin yerine kimin geleceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Dizi yönetiminden gelecek açıklama bekleniyor…
Seksenler dizisi, yeni bölümleriyle hafta içi her gün TRT1 ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor...
RASİM ÖZTEKİN NEDEN ÖLDÜ?
Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından Mart 2021’de Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil müdahale edildi. Daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilen Rasim Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Mart 2021’de hayatını kaybetti.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
14 Ocak 1959’da İstanbul’da doğan Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin arkasından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan Rasim Öztekin, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi.
Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başlayan Rasim Öztekin’e 2016’daki Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020’de kavuğu Şevket Çoruh'a devreden Rasim Öztekin, 1992-1995 yıllarında televizyonlarda şov programları yaptı.
1994’te Yılmaz Erdoğan ve Gani Müjde’nin yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikalinde oynayan Rasim Öztekin, tiyatronun dışında sinema ve dizi filmlerde yer aldı. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Rasim Öztekin, hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretti.
Diziler
Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)
Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)
Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)
İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)
Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
Komedi Türk - 2008
Eyvah Halam - 2008
Suç Dosyası - 2007
Güzel Günler - 2007
Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
Hırsız Polis - 2005
Dolunay - 2005
Ev Hali - 2002
Yeni Hayat - 2001
Paşa Baba Konağı - 2000
Kızım Osman - 1998
Başka İstanbul Yok - 1996
Boşgezen ve Kalfası - 1995
Varsayalım İsmail - 1991
Köşe Dönücü - 1983
Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
Eğrisiyle-Doğrusu - 1988
Filmler
Baba Parası - 2020
Dijital Esaret - 2019
Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
Vay Arkadaş - 2010
Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
Kanal-İ-Zasyon - 2009
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
Kapılara Dikkat - 2006
Balıketi - 2006
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Pardon - 2004 (Muzaffer)
Aktör Eskisi - 2004
G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
Bay E - 1995
Türk Tutkusu - 1994
Tersine Dünya - 1993
Kurt Kanunu - 1991
Arabesk - 1988
Oynadığı tiyatro oyunları
Şahları da Vururlar (1980-85)
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)
Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)
Hayrola Karyola (1985-86)
Eşek Arıları (1985-86)
Muzır Müzikal (1986-87)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)
İstanbul’u Satıyorum (1986-87)
Don Juan İle Madonna (1988-89)
Soyut Padişah (1989-90)
Yorgun Matador (1990-91)
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)
Güle Güle Godot (1992-93)
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)
Haldun Taner Kabare (1997-98)
Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
Fişne Pahçesu (2000-01)
Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)
Uzun Donlu Kişot (2004-05)
Kiralık Oyun (2005-06)
Boşgezen ve Kalfası (2008)
Müzikaller
Muzır Müzikal (1986)
2071'de Türkiye (1994)
Yıldızların Altında (2005)
Ödülleri
1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu
2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
2011, Yılın Nasrettin Hocası
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