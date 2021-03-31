Seksenler'de Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Yeni Fehmi belli oldu mu? 

Hafta içi her gün yayınlanan Seksenler dizisinde oldukça şefkatli olan Fehmi, işine ve çocuklarına karşı hem duygusal hem da babacan bir aile reisidir. Her zaman, ‘İcat çıkarma’ lafıyla sevenlerini güldüren merhum sanatçı Rasim Öztekin’in oynadığı Fehmi karakteriyle ilgili dizi yönetiminden açıklama bekleniyor…

SEKSENLER’DE RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE KİM GELECEK?

Seksenler’de merhum oyuncu Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakteri, oldukça şefkatli, eşine ve çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile babasıdır. "İcat çıkarma" en bilindik lafıdır.

Seksenler dizisinde Fehmi’nin yerine kimin geleceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Dizi yönetiminden gelecek açıklama bekleniyor…

Seksenler dizisi, yeni bölümleriyle hafta içi her gün TRT1 ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor...

RASİM ÖZTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından Mart 2021’de Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil müdahale edildi. Daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilen Rasim Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Mart 2021’de hayatını kaybetti.