MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun kimdir?

Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 27.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

TRT 1'den hafta için her gün ekrana gelen fenomen dizi Seksenler'in kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Cansın Özyosun dizide, 'Sibel' karakterine hayat verecek.

Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun kimdir?

En son Deli Gönül dizisinde ve Hadi Be Oğlum sinema filminde izleyiciyle buluşan sevilen oyuncu Cansın Özyosun, ekranlara Seksenler dizisi ile geri dönüyor.

Oyuncu, efsane dizide, Pastacı Sami'nin (Berat Yenilmez) evlenmek istediği ve bu yüzden çok heyecanlandığı güzel ve alımlı bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

Cansın Özyosun

"YUVAYA DÖNDÜM!"

Birol Güven’in ‘En Son Babalar Duyar’ dizisiyle ekran macerasına başlayan Özyosun, "Seksenler’de olmak benim için çok büyük anlam taşıyor. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. İlk dizi projemde de Birol Güven imzası vardı. Herkesin yüreğine dokunan bir hikayeye dahil olduğum için çok mutluyum" dedi.

Cansın Özyosun 2

CANSIN ÖZYOSUN KİMDİR?

cansın1

İzmir’den İstanbul’a iş için gelen Cansın Özyosun kamera karşısına ilk kez şarkı istek programını sunarak geçti. Ardından oyunculuk kariyeri de başlamış oldu. En Son Babalar Duyar dizisi ilk dizi deneyimi oldu. Arkasından bir sürü dizi de rol aldı. 2005 de Gümüş dizisinde Didem karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Serdar Orçin ve Ayça Varlıer yer aldı. 2007’de Genco isimli dizide İlke karakterini canlandırdı. Daha sonra 2008’de Melekler Korusun isimli dizide Eylül karakterini canlandırdı. 2013’te ise Görüş Günü Kadınları isimli dizide Canan karakterini canlandırdı. 2014’te ise Küçük Ağa isimli dizide Arzu karakterini canlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'na hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'na hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cansın Özyosun, seksenler,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın gözyaşları

Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın gözyaşları

EDHO hayranlarına kötü haber!

EDHO hayranlarına kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Halit ve Leyla'yı yakalıyor! "Aşık mı oldun?" Yasak Elma 66. son bölüm izle

Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Halit ve Leyla'yı yakalıyor! "Aşık mı oldun?" Yasak Elma 66. son bölüm izle

Çukur 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu'nun Yamaç planı ortaya çıktı! Çağatay'a büyük tuzak! Çukur 85. son bölüm izle

Çukur'da Vartolu'nun planı ortaya çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz isim! Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan EDHO'ya katıldı

EDHO'ya bir bomba transfer daha! Arka Sıradakiler ile tanınmıştı...

Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'na hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?

Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu'na hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?

Savaşçı dizisine flaş transfer! Anıl Altınöz hangi rolde oynayacak? Savaşçı 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Savaşçı dizisine flaş transfer! Anıl Altınöz hangi rolde oynayacak? Savaşçı 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya aynı dizide!

Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya aynı dizide!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.