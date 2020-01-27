Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun kimdir?

En son Deli Gönül dizisinde ve Hadi Be Oğlum sinema filminde izleyiciyle buluşan sevilen oyuncu Cansın Özyosun, ekranlara Seksenler dizisi ile geri dönüyor.

Oyuncu, efsane dizide, Pastacı Sami'nin (Berat Yenilmez) evlenmek istediği ve bu yüzden çok heyecanlandığı güzel ve alımlı bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

"YUVAYA DÖNDÜM!"

Birol Güven’in ‘En Son Babalar Duyar’ dizisiyle ekran macerasına başlayan Özyosun, "Seksenler’de olmak benim için çok büyük anlam taşıyor. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. İlk dizi projemde de Birol Güven imzası vardı. Herkesin yüreğine dokunan bir hikayeye dahil olduğum için çok mutluyum" dedi.

CANSIN ÖZYOSUN KİMDİR?

İzmir’den İstanbul’a iş için gelen Cansın Özyosun kamera karşısına ilk kez şarkı istek programını sunarak geçti. Ardından oyunculuk kariyeri de başlamış oldu. En Son Babalar Duyar dizisi ilk dizi deneyimi oldu. Arkasından bir sürü dizi de rol aldı. 2005 de Gümüş dizisinde Didem karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Serdar Orçin ve Ayça Varlıer yer aldı. 2007’de Genco isimli dizide İlke karakterini canlandırdı. Daha sonra 2008’de Melekler Korusun isimli dizide Eylül karakterini canlandırdı. 2013’te ise Görüş Günü Kadınları isimli dizide Canan karakterini canlandırdı. 2014’te ise Küçük Ağa isimli dizide Arzu karakterini canlandırdı.

