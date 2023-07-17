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Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka oğlunu paylaştı görenler inanamadı! ''Abla-kardeş gibi''

17.07.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Seksenler'de hayat verdiği Nazlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Yasemin Çonka sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Aşkın Tarifi dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncunun oğluğunu görenler şoke oluyor. Oğlu ile benzerliği herkesi şaşıran ünlü oyuncuya ''Kardeşiniz sandım'' gibi yorumlar yapılıyor.

'Seksenler' dizisi başta olmak üzere; 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı' ve 'Gönülçelen' gibi başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren Yasemin Çonka sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oğlu Sarp Çonka ile fotoğraflarını sık sık paylaşan ünlü oyuncunun fotoğraları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Yasemin Çonka'nun oğlu Sarp ile fotoğraflarını görenler gözlerine inanamıyor. Benzerlikleri gündem olan anne ile oğlun pozlarına sosyal medyada; 'Abla-kardeş gibi', 'Kardeşiniz sandım', 'Çok benziyorlar' gibi yorumlar yapılıyor.

Yasemin Çonka oğlu 1

Yasemin Baştan Çonka 18 Şubat 1972 tarihinde dünyaya geldi. İkinci Bahar dizisinde "Melek" karakteri ile tanındı.

Yasemin Çonka oğlu 5

1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun oldu.

Yasemin Çonka 4

1996-1998 yılları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu.

Yasemin Çonka 2

1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" adlı dizide oynadı.

Yasemin Çonka1

Yasemin Çonka 1995 yılında Tahir Çonka ile evlendi. Bu evliliğinden evli Sarp Çonka isminde bir oğlu vardır.

Yasemin Çonka oğlı 2

2012 yılında başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile başrolde oynadı.

Yasemin Çonka 5

2021'de Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Alper Saldıran ve Cem Davran ile başrolü paylaştı.

Yasemin Çonka 3

Yasemin Çonka oğlı 5

Yasemin Çonka oğlu 4

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