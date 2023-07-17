Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka oğlunu paylaştı görenler inanamadı! ''Abla-kardeş gibi''

'Seksenler' dizisi başta olmak üzere; 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı' ve 'Gönülçelen' gibi başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren Yasemin Çonka sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oğlu Sarp Çonka ile fotoğraflarını sık sık paylaşan ünlü oyuncunun fotoğraları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Yasemin Çonka'nun oğlu Sarp ile fotoğraflarını görenler gözlerine inanamıyor. Benzerlikleri gündem olan anne ile oğlun pozlarına sosyal medyada; 'Abla-kardeş gibi', 'Kardeşiniz sandım', 'Çok benziyorlar' gibi yorumlar yapılıyor.

Yasemin Baştan Çonka 18 Şubat 1972 tarihinde dünyaya geldi. İkinci Bahar dizisinde "Melek" karakteri ile tanındı.

1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun oldu.

1996-1998 yılları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu.

1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" adlı dizide oynadı.

Yasemin Çonka 1995 yılında Tahir Çonka ile evlendi. Bu evliliğinden evli Sarp Çonka isminde bir oğlu vardır.

2012 yılında başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile başrolde oynadı.

2021'de Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Alper Saldıran ve Cem Davran ile başrolü paylaştı.



