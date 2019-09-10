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Seksenler oyuncularının eğlenceli anları! Seksenler yeni bölümler ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2019 02:26 | Son Güncelleme

TRT'nin fenomen dizisi Seksenler, 3 yıllık aranın ardından yeni bölümleriyle ekrana dönüyor. Seksenler dizisinin okuma provalarında buluşan oyuncular ise eğlenceli anlar yaşadı.

Seksenler oyuncularının eğlenceli anları! Seksenler yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Ekim ayında TRT 1 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Seksenler dizisinde, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

TRT 1'in sosyal medya hesabından izleyici ile paylaşılan, dizide Şahin karakterine hayat veren Ceyhun Fersoy'un prova sırasında 'Komiser Rıza'yı (Onur Dilber) taklit etmesi ve esprileri oyuncuları ve izleyenleri kahkahaya boğdu.

Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.

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