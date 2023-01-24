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  4. Seksi model Alexis Ren'den transparan poz! Göğüs ucunu gizlemedi

Seksi model Alexis Ren'den transparan poz! Göğüs ucunu gizlemedi

24.01.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde çıplak havuz partisiyle magazin alemini meşgul eden güzel manken Alexis Ren, bu defa transparan stiliyle gecelerde boy gösterdi. İç çamaşırlarını sergileyen Ren, iddialı pozlar vermeyi ihmal etmedi.

Seksi model Alexis Ren'den transparan poz! Göğüs ucunu gizlemedi

Sosyal medya hesabından paylaştığı ateşli pozlarla şöhret kapısını aralayan Alexis Ren, dantel elbisesiyle büyüledi.

Şeffaf bir elbise tercih eden Alexis Ren, göğüs uçlarını gizlemedi.

Alexis Ren transparan elbisesiyle gecelerde! Hiçbir şeyi gizlemedi

Arkası dönük pozlar veren yıldız, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Alexis Ren transparan elbisesiyle gecelerde! Hiçbir şeyi gizlemedi

Güzel modelin iddialı tarzına kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni geldi. Alexis Ren'in cesur tarzını beğenenler arasında Yasmin Erbil gibi Türk isimler de vardı.

Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan Alexis Ren, sıcak pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Alexis Ren transparan elbisesiyle gecelerde! Hiçbir şeyi gizlemedi

Ren, en son çıplak havuz pozuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Takipçileri seksi güzele ''Bu bir seks partisine benziyor'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

Alexis Ren transparan elbisesiyle gecelerde! Hiçbir şeyi gizlemedi


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Alexis Ren sosyal medya magazin

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