Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat kendisiyle öpüştü

Ebru Polat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında kendisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

Diyarbakır'da kadın hayranlarıyla buluşan Ebru Polat, kaldığı otel odasında yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Aynada kendisini öpen Polat, ilginç videoya ''Öpmelere doyamadım'' notunu düştü.

Avukatlığa geri dönen Ebru Polat, OnlyFans hesabının linkini takipçileriyle paylaşmıştı.

Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığını söyleyen ünlü şarkıcının kendi adıyla kurduğu güzellik merkezinden de oldukça iyi bir gelir elde ettiği konuşuluyor.

Sosyal medyada sık sık takipçilerinin sorularını yanıtlayan Polat, kendisine birçok kölelik teklifi geldiğini anlatmıştı.



