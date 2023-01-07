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  4. Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat kendisiyle öpüştü

Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat kendisiyle öpüştü

07.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateşli paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmeyen Ebru Polat, bu defa aynada kendisini öptüğü anlarla dikkatleri üzerine topladı.

Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat kendisiyle öpüştü

Ebru Polat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında kendisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

Ebru Polat hızını alamadı! Aynada kendisiyle öpüştü

Diyarbakır'da kadın hayranlarıyla buluşan Ebru Polat, kaldığı otel odasında yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Ebru Polat hızını alamadı! Aynada kendisiyle öpüştü

Aynada kendisini öpen Polat, ilginç videoya ''Öpmelere doyamadım'' notunu düştü.

Ebru Polat hızını alamadı! Aynada kendisiyle öpüştü

Avukatlığa geri dönen Ebru Polat, OnlyFans hesabının linkini takipçileriyle paylaşmıştı.

Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat kendisiyle öpüştü

Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığını söyleyen ünlü şarkıcının kendi adıyla kurduğu güzellik merkezinden de oldukça iyi bir gelir elde ettiği konuşuluyor.

Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat kendisiyle öpüştü

Sosyal medyada sık sık takipçilerinin sorularını yanıtlayan Polat, kendisine birçok kölelik teklifi geldiğini anlatmıştı.

Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat kendisiyle öpüştü

Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat kendisiyle öpüştü


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