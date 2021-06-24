Seksi tulumuyla yürek hoplattı! Ebru Şallı'nın ayna pozları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ebru Şallı, 20 yılı aşkın bir süredir magazin gündeminin önemli isimleri arasında yer almaya devam ediyor. 1990'ların en popüler mesleklerinden mankenlikle tanınan Ebru Şallı, bir süre oyunculuk ve mankenliği bir arada götürdü. Evlendikten sonra bu işleri bırakan ünlü isim, şöhretinin zirvesine umulmadık bir meslek sayesinde çıktı, pilates eğitmenliği. Yazdığı sağlıklı yaşam kitapları ve pilates videoları ile herkesin gönlüne taht kuran Ebru Şallı'nın ürettikleri, güzel bir fiziğe kavuşmak isteyen kişilerin başvurduğu ilk kaynaklardan biri haline geldi. Ayrıca, Instagram'da 2.3 milyon takipçisi olan Ebru Şallı, önemli bir influencer da oldu. Her giydiği olay olan ünlü isimle çeşitli markalar anlaşma imzaladı. Bugünlerde, bir giyim markası ile iş birliği yapan oyuncu, spor kıyafetler için özel koleksiyonlar hazırladı. Bu koleksiyonu sık sık paylaşan Ebru Şallı, ara ara da günlük hayatında giydiği seksi kıyafetleri paylaşmaya devam ediyor.

Seksi tulumu olay yarattı

Son olarak, bir dergi çekimi için giydiği parlak tulumuyla ayna karşısında pozler veren Ebru Şallı, seksi halleriyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

