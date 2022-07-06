Selahattin Paşalı Lara Tümer çiftinden müjdeli haber! Böyle duyurdular

Daha önce 'Kalp Atışı', 'Leke', 'Babil' ve 'Aşk 101' gibi dizilerde rol alan, son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide başrol oynayan Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

İki yıldır aşk yaşayan Paşalı ve sevgilisi Lara Tümer, bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelmiş ve konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

Çıkan haberlerden günler sonra Tümer, paylaştığı kare ile hamile olduğunu duyurmuştu. Lara Tümer, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşmış ve "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

"AİLEMİZE HOŞGELDİN PERA'M"

Tüm bu yaşananların ardından Paşalı çiftinden müjdeli haber geldi. Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Tümer'in kızları 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya geldi. Lara Tümer, doğumdan paylaştığı karelere, "İsmimizi anne-baba olarak değiştirdik. Ailemize hoşgeldin Pera'm. Seni seviyoruz" notunu düştü.

