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  4. Selahattin Paşalı'nın kızı Pera büyüdü! Son haliyle gündemde... "Annesinin kopyası"

Selahattin Paşalı'nın kızı Pera büyüdü! Son haliyle gündemde... "Annesinin kopyası"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.09.2024 13:30
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Sevilen oyuncu Selahattin Paşalı'nın 2022 yılında kucağına aldığı kızı Pera büyüdü. Lara Paşalı'nın paylaşımıyla gündem olan Pera'nın kime benzediği ise gündem oldu. Birçok kullanıcı annesinin kopyası olduğunu söyledi.

Selahattin Paşalı'nın kızı Pera büyüdü! Son haliyle gündemde... "Annesinin kopyası"

Star TV'de geçtiğimiz iki sezon boyunca yayınlanan Ömer dizisinde izlediğimiz Selahattin Paşalı, başarılı projelerinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geliyor. Lara Paşalı'yla Bodrum'da 2022 yılında sadece bir törenle evlenen sevilen oyuncu, kısa süre sonra baba olmuştu.

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Leyla Pera ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin bebekleri de merak edilmişti. Uzun bir süre Pera'nın yüzünü gizli tutan çift, geçtiğimiz aylarda kızlarını paylaştı. Pera'nın güzelliği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hem annesine hem de babasına benzetilen Pera, şimdi 2 yaşında oldu.

"ANNESİNİN KOPYASI"

Hızla büyüyen minik Pera'nın annesi Lara Paşalı'ın yeni paylaşımı ise gündem oldu. Pera'nın büyüdüğünü gören kullanıcılar annesine benzetti. Bazı kullanıcılar ise küçük Pera'nın aynı babası olduğunu söyledi. Anne, baba ve çocuğun birbirine benzediğini belirtenler de oldu.

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Pera ve annesine gelen yorumlardan bazıları...

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Selahattin Paşalı
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