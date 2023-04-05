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Selami Şahin'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

05.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Selami Şahin, aldığı acı haber sonrası yıkıldı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kardeşi İbrahim Şahin’in hayatını kaybettiğini aktaran ünlü şarkıcı acısını dile getirdi. İşte Selami Şahin'in o paylaşımı...

Selami Şahin'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin yaşamını yitirdi. Kardeş acısıyla sarsılan Selami Şahin, Instagram hesabında paylaşımda bulundu.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Selami Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşim İbrahim Şahin’i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun..."

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Hayranları "Allah rahmet eylesin"diyerek ünlü şarkıcının acısını paylaştı.

İşte Selami Şahin'e gelen yorumlardan bazıları:

  • Allah rahmet eylesin mekanı cennet nur olsun... Sabırlar dilerim.

  • Başınız sağ olsun mekanı cennet ruhu şad olsun, inşallah!

  • Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun
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