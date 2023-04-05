Selami Şahin'in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin yaşamını yitirdi. Kardeş acısıyla sarsılan Selami Şahin, Instagram hesabında paylaşımda bulundu.
Selami Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kardeşim İbrahim Şahin’i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun..."
Hayranları "Allah rahmet eylesin"diyerek ünlü şarkıcının acısını paylaştı.
İşte Selami Şahin'e gelen yorumlardan bazıları:
Allah rahmet eylesin mekanı cennet nur olsun... Sabırlar dilerim.
Başınız sağ olsun mekanı cennet ruhu şad olsun, inşallah!