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Selami Şahin'in eşi Didem Şahin kimdir? 'Selami'nin flörtleri olabilir, ben 3 maymunu oynarım!' demişti! Son hali şaşırttı

05.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Şahin; "Seninle Başım Dertte", "Tanımam Senden Başka" gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen ünlü şarkıcı Selami Şahin'in Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması sebebiyle merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek. Selami Şahin'in eşi Didem Şahin 2018 yılında çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmış ve "Selami'nin flörtleri olabilir. Ben 3 maymunu oynarım." demişti. Peki, Selami Şahin'in eşi Didem Şahin kimdir, nereli?

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin kimdir? 'Selami'nin flörtleri olabilir, ben 3 maymunu oynarım!' demişti! Son hali şaşırttı

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin kameralardan uzak bir hayat sürse de zaman zaman yaptığı açıklamalar sebebiyle gündem oluyor. Evliliklerinin 32 yılındayken 2018 yılında yöneltilen bir soru üzerine "Selami'nin flörtleri olabilir. Ben 3 maymunu oynarım." açıklamasında bulunan Didem Şahin gündem olmuştu. Bu açıklama o dönem TV8'de program yapan Hülya Avşar'ın konuğu Mehmet Coşkundeniz'e söylediği "Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür" ifadelerini akıllara getirmişti. Ünlü isim son olarak Ocak ayında kızı Meryem İrem Şahin'in şarkıcı Edis ile dudak dudağa çekildiği fotoğrafların magazin basınında yer alması sebebiyle tepki göstermişti ve kızına davranışlarına dikkat etmesi hususunda kızını uyarıda bgulunduğu öğrenilmişti. Selami Şahin'in eşi Didem Şahin merak konusu oldu. İşte Selami Şahin'in eşi Didem Şahin hakkında bilgiler...

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SELAMİ ŞAHİN'İN EŞİ DİDEM ŞAHİN KİMDİR?

Selami Şahin ile eşi Didem Şahin 1985 yılında evlendi.

Selami Şahin ve Didem Şahin'in nişan yüzüklerini Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren takmıştır.

Çiftin, Lider Şahin, Emirhan Şahin ve Meryem İrem Şahin adında 3 çocukları vardır.

Selami Şahin ve Didem Şahin'in ilk çocukları olan Lider Şahin, yapımcılığın dışında şarkıcılık da yapmaktadır.

DİDEM ŞAHİN'DEN OLAY AÇIKLAMA

Usta sanatçı Selami Şahin'in eşi Didem Şahin, 2018 yılında yaptığı açıklama sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

"SELAMİ'NİN FLÖRTLERİNİ GÖRMEZDEN GELİR, 3 MAYMUNU OYNARIM"

Mutlu evliliklerinin sırrı sorulunca 3 maymunu oynadığını belirten Didem Şahin'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Selami Şahin'in flörtlerini görmezden geldiğini ifade eden Didem Şahin her şeyi görüp duymadığını söylemişti.

Selami Şahin de bu eşi Didem Şahin'in bu sözlerine üzerine, "Didem ben eve gelince 'Hoş geldin benimkisi' evden gidince 'Güle güle elinkisi' diyerek uğurlar." açıklamasında bulunmuştu.

İşte Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlardan bazıları:

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