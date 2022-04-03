MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı! Selami Şahin'in eşi paylaştı

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı! Selami Şahin'in eşi paylaştı

03.04.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin Manisa'da kaza geçirdi. Minibüsün kamyonete arkadan çarptığı kazada yaralanan Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin ameliyat oldu. Selami Şahin'in eşi Didem Şahin oğlunun durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı! Selami Şahin'in eşi paylaştı

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin İstanbul-İzmir otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkisinde kaza geçirdi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Kürşat Ö. yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyere çarpan araçlardan, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolculardan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal ve Andreas Rangavis yaralandı.

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in aracı kamyonetle çarpıştıSelami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in aracı kamyonetle çarpıştı

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ile ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rangavis de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

EMİRHAN ŞAHİN'İN ANNESİ PAYLAŞTI

Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Emirhan Şahin'e, göğüs tüpü takıldığı ve genel cerrahi servisinde gözetim altında olduğu öğrenildi. Ayak bileğinde kırık olan Celal Gökhan Güldal'ın da ameliyata alınacağı bildirildi.

aütatk

Selami Şahin'in eşi oğlunun durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Didem Şahin oğlu ve arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu söyledi.

çzçsçzb

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"
Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'
Bikinili pozları olay olmuştu! Dekolteli paylaşımı Instagram'ı yaktıBikinili pozları olay olmuştu! Dekolteli paylaşımı Instagram'ı yaktı
Anahtar Kelimeler:
Selami Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!

Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Kremlin'den 'Erdoğan' ve 'Türkiye' vurgusu

Kremlin'den 'Erdoğan' ve 'Türkiye' vurgusu

Kan donduran olay! Anne ve oğlu öldürüldü, baba ve kızı yaralı

Kan donduran olay! Anne ve oğlu öldürüldü, baba ve kızı yaralı

Ukraynalı yetkili korkunç fotoğrafı paylaştı!

Ukraynalı yetkili korkunç fotoğrafı paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Beyaz minili tarzını yine kimse beğenmedi! "Ama oyunculuğu iyi"

Beyaz minili tarzını yine kimse beğenmedi! "Ama oyunculuğu iyi"

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.