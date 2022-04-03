Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı! Selami Şahin'in eşi paylaştı

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin İstanbul-İzmir otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkisinde kaza geçirdi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Kürşat Ö. yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyere çarpan araçlardan, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolculardan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal ve Andreas Rangavis yaralandı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ile ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rangavis de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

EMİRHAN ŞAHİN'İN ANNESİ PAYLAŞTI

Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Emirhan Şahin'e, göğüs tüpü takıldığı ve genel cerrahi servisinde gözetim altında olduğu öğrenildi. Ayak bileğinde kırık olan Celal Gökhan Güldal'ın da ameliyata alınacağı bildirildi.

Selami Şahin'in eşi oğlunun durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Didem Şahin oğlu ve arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu söyledi.



