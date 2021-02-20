Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin gönlünü Türkiye Güzeli'ne kaptırdı!

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in, Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çıpan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Bir dönem İrem Derici ve Didem Soydan ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını süsleyen sanatçı Lider Şahin, gönlünü Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan'a kaptırdı.

Lider Şahin (36) ve Ecem Çırpan (25) çifti geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte kar tatili yaptı. Ayrıca çiftin ilişkisinin evlilik yolunda ilerlediği de konuşuluyor.



Lider Şahin ile Ecem Çırpan arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Şahin, sevgilisinden tam 11 yaş büyük.



