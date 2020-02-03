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Selami Şahin ve Bülent Ersoy'dan muhteşem gala!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy ve duayen sanatçı Selami Şahin, Yeni Maslak'ın açılış gecesinde peş peşe sahne alarak muhteşem performanslara imza attılar.

Selami Şahin ve Bülent Ersoy'dan muhteşem gala!

Sahne öncesinde birlikte kameraların karşısına geçerek muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Ersoy ve Şahin, gazino kültürünün yeniden yükselişe geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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'Yine zafer yine zafer yine zafer diyerek' sözlerine başlayan Diva, 'Yeni yeni gazinoların açılışları beni son derece umutlandırıp, mutlu ediyor. Zira gazino kültürü, eğlence kültürü daha geniş platformlara ve daha geniş kitlelere ulaşıyor. Aslında bu memnuniyetimin içerisinde Allah esirgesin yaşanılabilir büyük rizikolarda oluşabilirdi.

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'HER ZAMAN ZORLARIN KADINI OLDUM'

Şöyleki; böyle yeni yeni yerlere ayak alıştırmak epeyce meşatkkatlidir ve star üstü star olmayı gerektirir. Bu şeref nacizane bendenize tevdi edildi. Bendenizde 50 senedir mesleğimde hep zafer kazanmış bir sanatkar olarak hemen kabul ettim bu teklifi. Ben her zaman hep zorların kadını olmuşumdur. Nitekim ustaların ustası büyük MüZeyyen Senar ve Büyük Zeki Müren'le beraber bu konularda hep zafer kazanmış baş komutanlarızdır bizler.' dedi.

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'BÜLENT ERSOY'UN ELİNİ ÖPTÜ'

Usta sanatçı Selami Şahin ise, 'Bülent hanım benim eskimeyen dostumdur. Aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük mutluluk. Basından arkadaşlarımızı allah başımızdan eksik etmesin. Her zaman söylüyorum biz sizlerle varız. Teşekkür ederim.' sözlerini dile getirdi. Öte yandan röportaj sonunda Bülent Ersoy'un elini öperek nezaketini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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Röportajın ardından gecenin açılışını dillere pelesenk olan besteleri ile yapan usta sanatçı Selami Şahin, Baştan Başa Sen albümünde yer alan Nerde Akşam Orda Sabah şarkısını seslendirmeden önce şu sözleri söyledi:” Yeni mekan hayırlı olsun. Yaptığımız animasyon klibimiz büyük ilgi gördü. Çok mutluyum. Çizgi karakterimi insanlar çok beğendi. Şimdi Nerde Akşam Orda Sabah şarkımızı hep beraber seslendirelim.”


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Anahtar Kelimeler:
selami şahin, Bülent Ersoy,

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