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  4. Selamünaleyküm nasıl yazılır, selamünaleyküm yazımı nasıl olmalıdır? Selamünaleyküm ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Selamünaleyküm nasıl yazılır, selamünaleyküm yazımı nasıl olmalıdır? Selamünaleyküm ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.03.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde çok sık kullandığımız kelimeler bulunur. Kelimeleri kullanırken doğru telaffuz etmek ve doğru bir şekilde yazmak çok önemlidir. Kelimeleri kullanırken yazım yanlışı yapmadan, doğru bir ifade ile sunmak gerekir. Selamünaleyküm sözcüğü günlük olarak çok sık kullanılan bir kelimedir. Selamünaleyküm nasıl yazılır?

Selamünaleyküm nasıl yazılır, selamünaleyküm yazımı nasıl olmalıdır? Selamünaleyküm ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelimelerin yanında, dilimize farklı kökenli kelimelerin de çoğunlukla yerleştiğini görürüz. Tarih boyunca dilimizin iletişimde olduğu toplumlardan transfer ettiği kelimeler bulunmaktadır. Selamünaleyküm sözcüğü dilimizde oldukça fazla kullanılan bir sözcüktür. Selamünaleyküm kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Özellikle Müslüman aleminde çok fazla söylenen bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan geçen selamünaleyküm kelimesinin yazımında karışıklık meydana gelebilir. Kelimenin doğru yazımına TDK üzerinden ulaşmak mümkündür.

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Selamünaleyküm nasıl yazılır?

Dilimizde yer alan Türkçe kökenli kelimelerin yanında farklı kökenli kelimelerde oldukça fazladır. Özellikle Arapça kökenli kelimeler dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız kelimeler kendimizi ifade edebilmek için çok önemlidir. Kelimeleri telaffuz ederken ve yazılı olarak ifade ederken mutlaka doğru bir şekilde kullanmalıyız. Kelimelerin imlasında hata yapıldığı takdirde yazım yanlışı meydana gelir.

Yazım kurallarına dikkat ederek kelimeleri yazıya geçirmek gerekir. Selamünaleyküm sözcüğü kelime anlamı olarak “Allah’ın selamı üzerinize olsun” anlamına gelmektedir. Müslümanlar arasında çok sık kullanılan bu sözcüğün yazımında hata yapılma ihtimali oldukça fazladır. Selamünaleyküm doğru yazılışı TDK’ye göre “selamünaleyküm” olarak yazılmaktadır. Kelimenin farklı bir biçimde yazılması durumunda yazım yanlışı oluşur.

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Selamünaleyküm ayrı mı yazılır?

Yazım kuralları dilimizde çok fazla dikkat edilmesi gereken kurallardır. Okul döneminden itibaren yazım kuralları dâhilinde yazılı anlatım sağlamak gerekir. Okul dönemi sonrası iş hayatı ve günlük anlatımda da yazım kurallarına dikkat etmek gerekir. Selamünaleyküm kelimesi çok sık kullanılmasına rağmen bazen yazımı karıştırılabilir. Selamünaleyküm bitişik mi yazılır konusu sıklıkla karıştırılabilir. Selamünaleyküm TDK’ye göre “selamünaleyküm” şeklinde yazılmaktadır. Farklı şekillerde olan selamünaleyküm yazımı yazım yanlışlarına sebep olmaktadır. Kelimenin doğru yazımı ifade etmek istenileni anlatabilmek için çok önemlidir.

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