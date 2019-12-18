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Selçuk Bayraktar’dan Özgür Özel’e cevap: Milletin vekili sıfatlı birisi...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan CHP’li Özgür Özel’e yanıt verdi. Bayraktar, “Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?” dedi.

Selçuk Bayraktar’dan Özgür Özel’e cevap: Milletin vekili sıfatlı birisi...

Türkiye’de savunma ve terörle mücadelede devrim niteliğinde projeleri hayata geçiren Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan açıklamalarından dolayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sosyal medya hesabından cevap verdi. Bayraktar, “Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi, kızı, oğlu ve damatlarının kritik görevlere getirilmesini eleştirmişti. "Aile devleti" eleştirisinde bulunan CHP’li Özgür, Özel Selçuk Bayraktar'ın SİHA üretmesini de hedef almıştı.

AKINCI TİHA GELİYOR

Bayraktar’ın mesajında belirttiği Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2021’de göreve başlaması planlanıyor. 12 metre uzunluğunda, 20 metre kanat açıklığındaki Akıncı havadan havaya füze atabilme kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabilen ve 12 bin kilometre yüksekliğe çıkabilen AKINCI, 5.5 ton ağırlığında. Akıllı radar ve elektronik harp sistemlerini de barındıran Akıncı'nın 2021’de göreve başlaması amaçlanıyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 108 yorum
Özgür Özel cıvık bir adam tam bir gavur tipi var
Bu ;CHP nin Genlerinde var.. Bunlar için Milli Vazife ; Vatanı Savunmak için Çalışıp didinmek Değildir! Bunlar için Milli Vazife ; "Dağdaki PKK'lı Gençlerle Gurur Duyuyoruz" Diyenler için "Her Evden Bir Oy" istemektir...
@erolguler71 PEKİ DAMAT OLMASALAR AYNI BAŞARIYI GÖSTERİRLERMİYDİ SEN UYURKEN AMCA .
@erolguler71 yavaş ol. önce sen davul zurnayı imralıya aracı göndermeyi hatırla. sonrada suss koyunluğunla övün
@bizedogrugerekli_2017 SİHALARIN PKK LI LARI ÖLDÜRMESİ SENİN GİBİ AYYAŞ GÜRUHUN NİYE BUKADAR ZORUNA GİDİYOR????????????
@bizedogrugerekli_2017 sen dağdan hala inmedin mi? Gerikafalı kalmışsın da. Damat olmadan önce bunları yaptığını hatırlamıyorsun?
@bizedogrugerekli_2017 zamanında kendi damatlarına yakınlarına verilenler yapsa idi amca, ellerini tutanmı oldu cehape zihniyeti olupta ülkeye ne yapmışlar büyük bir hizmet göstersene amca, senin gibileri yıllarca uyutmuşlar uyan artık amca.
sizler gibi Allah Allah deyip indiregandici olup,musluman gozugup her naneyi yemektense,dinime küfreden bari musluman olsa.
CHP gerçekten gayri milli ne varsa, hepsinin içinde,
@mustafa62kara Bir CHP li olarak Katılıyorum
Çünkü caplcu olmak rahatsız olmayı gerektirir
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