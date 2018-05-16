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Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Selçuk Yöntem, Benim Adım Feuerbach oyununun turnesi kapsamında Samsun’da seyirci karşısına çıktı. Yöntem, Samsun'daki oyun sırasında dayanamayıp seyirciye "Yuh be" dedi.

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, Beni Adım Feuerbach oyununun turnesi kapsamında Samsun’da seyirci karşısına çıktı.

Oyun sırasında yaşananları Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, köşesine taşıdı.

“’YUH BE’ DEDİ”

Yazısına “Tiyatro, gösteri izleme adabını bilmiyoruz ne yazık ki...” diye başlayan Semercioğlu yaşananları şöyle aktardı:

“Oyun öncesinde defalarca, ‘Lütfen telefonlarınızı kapatın, fotoğraf ve görüntü çekmeyin’ uyarısı yapılmasına rağmen bazı seyirciler ısrarla telefonu ellerinden bırakamıyor...

Kimi zaman fotoğraf çekiyorlar, kimi zaman sesini açık unuttukları için telefon çalıyor, kimi zaman da flaşla video çekiyorlar.

Sahnedeki oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması imkansız...

Hele Benim Adım Feuerbach gibi, neredeyse tamamı tek kişi üzerine kurulu bir oyunda seyirciden gelen olumsuzluklar oyuncuyu daha da etkiliyor.

Samsun’da da öyle olmuş. Oyunun başından sonuna kadar seyirciler fotoğraflar, videolar çekmişler, telefonları ellerinden düşürmemişler. Selçuk Yöntem’in sahnedeki performansını düşürmüş de düşürmüşler...

Tüm bu stresin üzerine oyunun sonuna doğru ön taraftaki bir seyircinin telefonu çalınca... Seyirci de açıp konuşunca... Selçuk Yöntem dayanamamış, seyirciye dönüp ‘yuh be’ diye bağırmış...

Repliğinin arasına sıkıştırdığı ‘yuh be’den sonra da oyuna aynen devam etmiş. Ancak seyirciye tepkisini de oyun sonrasında göstermiş. Kimseyle fotoğraf çektirmeden, tebrikleri kabul etmeden kulisten çıkmış, kimselere görünmeden arka kapıdan çekip gitmiş...”

“OYUNCU OLARAK TADINA VARAMADI”

Semercioğlu yazısının devamında Samsun Haber Hattı sitesinde İlknur Yamak’ın olayla ilgili yazdıkarını da aktardı.

Yamak, oyunda yaşananlarla ilgili şu satırları kaleme aldı:

“Ne yazık ki saygısız bazı tiyatro izleyicileri yüzünden biz gerçek tiyatro severler oyunun tadına varamadık. Kanımca Selçuk Yöntem de oyuncu olarak tadına varamadı oyunun.

Aksi olsa selamlamada mutlu olurdu. Ve oyunun ardından pek çok sanatçının yaptığı gibi sahne önünde bekleşen sevenlerine ekstra bir selam daha verirdi...”

“SEYİRCİ BU DENSİZLİĞİ YAPIYORSA…”

Hürriyet yazarı Semercioğlu yazısını şöyle noktaladı:

“Samsun’daki oyunu izleyen meslektaşımın görüşleri bunlar...

Şimdi tartışma sorusunu soruyorum:

Her şeye rağmen oyuncunun seyirciyi sahneden yuhalaması doğru mudur?

Geçmişte Ferhan Şensoy’un oyunu kesip cep telefonu çalan seyirciyi azarlamışlığı...

Fazıl Say’ın piyanosunun başından kalkıp telefonu çalan seyirciden özür beklemişliği var...

Şimdi bunlara Selçuk Yöntem’in seyirciyi yuhalaması eklendi...

Kusura bakmayın da seyirci bu densizliği yapıyorsa, sanatçıların da bunları yapma hakkı sonuna kadar var...”

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Adap bilmiyorsan gitmeyeceksin bilmediğin ortama arkadaş.
Sanatcıya saygı kalmamış . Herkeste bir ego.
SAYGI ÇOK ÖNEMLİ VE KÜÇÜK YAŞLARDA ÖĞRENİLİYOR, SAYGISIZ BİR SEYİRCİ
Ne yapsınlar nereye geldikleri ni unutmuşlar, maça gideceklerdi herhalde
KAÇ KİŞİ VAR SEYİRCİ OLARAK ADABI İLE İZLEYEN ? EĞİTİM ŞART
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