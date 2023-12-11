Selda Alkor'dan bomba sözler! Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sını hedef aldı: Bana itici gelmiştir

Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit’ten oluşan Dört Yapraklı Yonca yıllardır anılır ve Yeşilçam'ın güzel kadınları bu kalıpla hafızalara kazınmıştır. Selda Alkor bu kalıba itiraz etti.

Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerle hafızalara kazınan Alkor, Gökay Kalaycıoğlu’nun “360 Derece” programına konuk oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Alkor; Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten oluşan Dört Yapraklı Yonca'yla ilgili sözleriyle gündem oldu.

"DÖRT YAPRAKLI YONCA BANA İTİCİ GELİYOR"

Fatma Girik'in kariyerini Memduh Ün'e bağlı olduğunu söyleyen Alkor, "O dönem birçoğunun arkasında çok büyük isimler vardı" dedi.

Kalaycıoğlu'nun "O dönem piyasa bu kadar zalim olmasaydı o dört yaprak yonca seninle birlikte beş yapraklı olur muydu?" sorusu üzerine Alkor şunları söyledi:



"Zaten o Dört Yapraklı Yonca ismi bana hep itici gelmiştir fakat bir şey diyememişimdir. Bircan bunu ortaya atarak çok sevdiği ablalarını bir araya getirdi. Ben Bircan'a (Bircan Usallı Silan) bunu yıllar önce söyleyerek gel benimle de çalış demiştim. O zaman olmadı nedense. Onların değerlerini, kıymetlerini bilmiyor değilim. Ben onları çok seviyorum, benim için de önemli. Ama koskoca bir Türk sineması dört isme bağlanamaz. Buraya çok emek vermiş ve zirveye çıkmış insanlar var. Onları çiğneyip geçmek çok ayıp. O dönemlerde projelere büyük isimlere verilir, kalanlar bize dağıtılırdı. Ben hayatımda sadece Senede Bir Gün'ü yakalayabildim. Onda da Türkan Şoray oynayacaktı ama galiba rahatsızlanmış. Rahatsızlanmasaydı bana kalmazdı. Ben 100'e yakın filmde rol aldım."





