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Selda Bağcan: Babam tifodan öldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Selda Bağcan, GezginFest konseri için gittiği Van’da babası Selim Bağcan’ın mezarını da ziyaret etti. Bağcan, "Babam bir köyde içtiği sudan tifoya yakalanmış ve 10 gün içinde vefat etmiş” ifadelerini kullandı.

Selda Bağcan: Babam tifodan öldü

Selda Bağcan, konser için gittiği Van’da, 1957’de vefat eden babası Selim Bağcan’ın mezarını ziyaret etti.

Veteriner hekim olan babasının tifodan hayatını kaybettiğini söyleyen Bağcan, “Aslen Muğlalılıyız. Ben 1 yaşındayken Van’a gelmişiz. Babam bir köyde içtiği sudan tifoya yakalanmış ve 10 gün içinde vefat etmiş” dedi.

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70 yaşındaki sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: “Annem babamın vefatından sonra o eve dönmek istememiş, Ankara’ya gitmişiz. Babamın mezarını da arkadaşları yaptırmış. Bu mezarı üçüncü ziyaretim. Daha önce uğradığımda iyi durumdaydı ama zamanla yıpranmış, mermerler yok olmuş. Şimdi ona güzel bir mezar yaptırıyorum"

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