MAGAZİN

Selen Görgüzel Alkan’dan sevgi ve hoşgörü mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Önümüzdeki ay bir albüm çıkarmaya hazırlanan Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geride bıraktığımız gün yaptığı bikinili paylaşımlara ve bunlara gelen tepkilere atıfta bulundu.

Selen Görgüzel Alkan’dan sevgi ve hoşgörü mesajı

Albüm öncesi konakladığı otelde yorgunluk atan Selen Görgüzel Alkan, buranın plajında muhabirlere mayolu ve bikinili pozlar vermiş ve çarpıcı vücudunu da sergilediği bu karelerle büyük ses getirmişti.

Bu fotoğrafları hakkında çok sayıda yorum alan Selen Görgüzel Alkan, kocasının bu pozlara nasıl izin verdiği üzerinden de bir hayli eleştirilmişti. Paylaşılan bu yorumların ardından kocası Hamdi Alkan’ın savunan ve onun bir kahraman olduğunu söyleyen Selen Görgüzel Alkan’ın yeni paylaşımı da bikinili oldu. Selen Görgüzel Alkan bu fotoğrafı: “Dünyа her birimiz için, onu ne biçime sokmаk istiyorsаk öyle olаcаktır. Onun gerçek sаhipleri güler yüzlü hoşgörülü sevgi dolu insаnlаrdır” notuyla paylaştı ve huzurlu bir dünya için sevgi ve hoşgörü mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
selen görgüzel hamdi alkan

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