Albüm öncesi konakladığı otelde yorgunluk atan Selen Görgüzel Alkan, buranın plajında muhabirlere mayolu ve bikinili pozlar vermiş ve çarpıcı vücudunu da sergilediği bu karelerle büyük ses getirmişti.

Bu fotoğrafları hakkında çok sayıda yorum alan Selen Görgüzel Alkan, kocasının bu pozlara nasıl izin verdiği üzerinden de bir hayli eleştirilmişti. Paylaşılan bu yorumların ardından kocası Hamdi Alkan’ın savunan ve onun bir kahraman olduğunu söyleyen Selen Görgüzel Alkan’ın yeni paylaşımı da bikinili oldu. Selen Görgüzel Alkan bu fotoğrafı: “Dünyа her birimiz için, onu ne biçime sokmаk istiyorsаk öyle olаcаktır. Onun gerçek sаhipleri güler yüzlü hoşgörülü sevgi dolu insаnlаrdır” notuyla paylaştı ve huzurlu bir dünya için sevgi ve hoşgörü mesajı verdi.

