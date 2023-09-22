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Selen Görgüzel canlı yayında fenalaştı! Didem Delen isyan etti! 'Lanet olsun...'

22.09.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün Beyaz Tv'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz ağırladığı konukları ve işlediği konularla gündemden düşmüyor. Programa son olarak Selen Görgüzel'in fenalaşması damga vurdu. Didem Delen ise o anlara isyan etti. Delen'in, 'Lanet olsun... Niye bizim programda böyle şeyler oluyor' sözleri dikkat çekti.

Söylemezsem Olmaz yeni sezon bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümü ayrı olay olan programa son olarak Selen Görgüzel'in canlı yayında fenalaşması damga vurdu. Programın diğer sunucularından Didem Delen ise o anlara isyan etti.

DİDEM DELEN

Canlı yayında Selen Görgüzel bir anda fenalaştı ve programı yarıda bıraktı. O anlarda programdaki partneri Didem Delen ise; 'Lanet olsun... Niye bizim programda böyle şeyler oluyor ya. Hayır ne oldu yani? Ne oldu? Niye böyle oldu bir anda yani?' diye isyan etti.

bilal

Bilal Özcan ise; 'Geçmiş olsun arkadaşımıza. Neden böyle oldu? Çünkü boşandığı eşinin haberini getirdik konuştuk. Yanında bir kadın vardı. Sana benziyor dedim. Belki orada bişi oldu yani. Orada bi fenalaştı. İnşallah hemen toparlanır' dedi.

selen

Selen Görgüzel bir süre sonra programa geri döndü ve rahatsızlığı hakkında açıklama yaptı; 'Bir an tansiyonum düştü. Şimdi iyiyim hiç merak etmeyin. Troid problemi yaşadığım için zaman zaman böyle şeyler olabiliyor' dedi.

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