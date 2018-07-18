MAGAZİN

Selen Görgüzel'in mayolu paylaşımına eşi Hamdi Alkan'dan övgü geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 00:45 | Son Güncelleme

Yönetmen Hamdi Alkan’ın oyuncu eşi Selen Görgüzel tatil yaptığı Dalaman'da çektirdiği mayolu ve bikinili pozlarıyla beğeni toplamıştı. Selen Görgüzel’in mayolu fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan’dan da övgü geldi.

Selen Görgüzel'in mayolu paylaşımına eşi Hamdi Alkan'dan övgü geldi

Yönetmen Hamdi Alkan’ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, tatil yaptığı Dalaman'da beyaz mayosu ve bikini pozlar verdi. Selen Görgüzel (39) sahilde çektirdiği iddialı pozlarından birisini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Düzgün fiziğiyle dikkan çeken Görgüzel'in sahildeki pozları 90’ların ünlü Amerikan dizisi Sahil Güvenlik’in yıldızı Pamela Anderson’ı hatırlattı. Fotoğraflara Görgüzel'in yönetmen ve oyuncu eşi Hamdi Alkan'dan da özgü geldi. Eşinin Instagram'da paylaştığı beyaz mayolu fotoğrafını beğenen Hamdi Alkan 'Güzel olmuş' yorumu yaptı.

selen-gorguzel

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Şarkıcı Hatice'nin bikinili ve sörf tahtalı videosu olay oldu!Şarkıcı Hatice'nin bikinili ve sörf tahtalı videosu olay oldu!
Esra Sönmezer 2 ayda 10 kilo verdi Esra Sönmezer 2 ayda 10 kilo verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selen görgüzel hamdi alkan

En Çok Okunan Haberler

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güldür Güldür Show bitti mi? Ali Sunal'dan flaş açıklama

Güldür Güldür Show bitti mi? Ali Sunal'dan flaş açıklama

Ziynet Sali ve Halil Söyletmez'den 'aşk' iddiasına yanıt

Ziynet Sali ve Halil Söyletmez'den 'aşk' iddiasına yanıt

Şarkıcı Hatice'nin bikinili ve sörf tahtalı videosu olay oldu!

Şarkıcı Hatice'nin bikinili ve sörf tahtalı videosu olay oldu!

Esra Sönmezer 2 ayda 10 kilo verdi

Esra Sönmezer 2 ayda 10 kilo verdi

Yasemin Özilhan da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Yasemin Özilhan da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.