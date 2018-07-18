Selen Görgüzel'in mayolu paylaşımına eşi Hamdi Alkan'dan övgü geldi

Yönetmen Hamdi Alkan’ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, tatil yaptığı Dalaman'da beyaz mayosu ve bikini pozlar verdi. Selen Görgüzel (39) sahilde çektirdiği iddialı pozlarından birisini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Düzgün fiziğiyle dikkan çeken Görgüzel'in sahildeki pozları 90’ların ünlü Amerikan dizisi Sahil Güvenlik’in yıldızı Pamela Anderson’ı hatırlattı. Fotoğraflara Görgüzel'in yönetmen ve oyuncu eşi Hamdi Alkan'dan da özgü geldi. Eşinin Instagram'da paylaştığı beyaz mayolu fotoğrafını beğenen Hamdi Alkan 'Güzel olmuş' yorumu yaptı.





