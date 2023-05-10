Selen Görgüzel'in sahne performansı eleştiri yağmuruna tutuldu! Işın Karaca'nın yorumuna yanıt gecikmedi

Oyuncu Hamdi Alkan ile oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel'in 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz sene sonlanmıştı. Şimdilerde sahne alan Selen Görgüzel'in seslendirdiği 'Seni Versinler' performansından bir kısım sosyal medyanın diline düştü. Birçok ünlü ile beraber Işın Karaca da "Ama neden?" şeklinde yorum yaptı. Selen Görgüzel'den o yoruma yanıt geldi.

SAHNE PERFORMANSI ELEŞTİRİLDİ

Oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başlamıştır.

44 yaşındaki sanatçı bir mekanda sahne aldı. Selen Görgüzel, Kayahan'ın 'Seni Versinler' isimli parçasını seslendirdi.

Sahne performansının bir kısmı sosyal medyanın dikkatini çekti.

Eleştirel yorumlar alan sanatçıya Işın Karaca da "Ama neden?" şeklinde yazdı.

Selen Görgüzel yapılan eleştirilere ve Işın Karaca'ya yanıt verdi. İşte o yanıtı;

"2.sayfa‘da paylaşılan haberde dün gece sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı Yemin Ettim’in 5sn’lik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanat severler :) önemli olan iyi niyet bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde neden diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim SESİNE GÜVENİP BAĞIRARAK OKUMAK NE KADARDA RAHATSIZ EDİCİ OLUYORMUŞ DİMİ!!!"



